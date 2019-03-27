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      Украина могла стать членом НАТО еще 15 лет назад, – Гриценко

      20 Читати новину українською
      Анатолий Гриценко
      Анатолий Гриценко

      Украина могла стать членом НАТО еще 15 лет назад, если бы критерием для вступления было только состояние армии.

      Об этом в программе "Свобода слова" заявил Анатолий Гриценко.

      "Если бы по армии оценивали Украину на предмет вступления в НАТО, мы были бы в НАТО лет 15 назад, когда принимали Албанию, Румынию, Венгрию, Болгарию, Эстонию, Литву, Латвию. Они и близко к нам не были по параметру НАТО по оборонно-промышленному комплексу", – сказал кандидат в президенты.

      Он отметил, что в стандартах НАТО только 20% касаются военной сферы. 80% критериев, чтобы вступить в Альянс, касающиеся борьбы с коррупцией и социальных параметров.

      "Это отсутствие монополизма и равные условия конкуренции в экономике. Это честные выборы, защищенное право собственности каждого человека, отсутствие дискриминации, это много других социальных параметров", – добавил Анатолий Гриценко.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики НАТО Анатолий Гриценко
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