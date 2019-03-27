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      Україна могла стати членом НАТО ще 15 років тому, – Гриценко

      221 Читать новость на русском
      Анатолій Гриценко
      Анатолій Гриценко

      Україна могла стати членом НАТО ще 15 років тому, якби критерієм для вступу був лише стан армії.

      Про це в програмі "Свобода слова" заявив Анатолій Гриценко.

      "Якби по армії оцінювали Україну на предмет вступу в НАТО, ми були б в НАТО років 15 тому, коли приймали Албанію, Румунію, Угорщину, Болгарію, Естонію, Литву, Латвію. Вони і близько до нас не були по параметру НАТО і по оборонно-промисловому комплексу", сказав кандидат у президенти.

      Він наголосив, що у стандартах НАТО тільки 20% стосуються військової сфери. 80% критеріїв, щоб вступити в Альянс, стосуються боротьби з корупцією та соціальних параметрів

      "Це відсутність монополізму та рівні умови конкуренції в економіці. Це чесні вибори, захищене право власності кожної людини, відсутність дискримінації, це багато інших соціальних параметрів", додав Анатолій Гриценко.

      blog_ava
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      Теги: Новини політики НАТО Анатолій Гриценко
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