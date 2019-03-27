Україна могла стати членом НАТО ще 15 років тому, – Гриценко

Україна могла стати членом НАТО ще 15 років тому, якби критерієм для вступу був лише стан армії.

Про це в програмі "Свобода слова" заявив Анатолій Гриценко.

"Якби по армії оцінювали Україну на предмет вступу в НАТО, ми були б в НАТО років 15 тому, коли приймали Албанію, Румунію, Угорщину, Болгарію, Естонію, Литву, Латвію. Вони і близько до нас не були по параметру НАТО і по оборонно-промисловому комплексу", – сказав кандидат у президенти.

Він наголосив, що у стандартах НАТО тільки 20% стосуються військової сфери. 80% критеріїв, щоб вступити в Альянс, стосуються боротьби з корупцією та соціальних параметрів

"Це відсутність монополізму та рівні умови конкуренції в економіці. Це чесні вибори, захищене право власності кожної людини, відсутність дискримінації, це багато інших соціальних параметрів", – додав Анатолій Гриценко.