Украина может получить безвиз с карибской страной

Вскоре украинцы смогут путешествовать без визы в еще одну страну. Кабинет Министров Украины планирует подписать соглашение о безвизовом режиме с Гренадой в 2020 году.

Также в 2020 году вступят в силу соглашения о безвизовом режиме с Эквадором, Колумбией, Маршалловыми островами, Монголией, Аргентиной и Шри-Ланкой, отметили в отчете программы деятельности правительства за 2019 год.

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В то же время в Кабмине планируют усовершенствовать действующие визово-миграционные процедуры. К примеру, введение оформления биометрических украинских виз и упрощение процедуры оформления вида на жительство иностранцам, которые въезжают в Украину по безвизу.

К слову, Украина установила дипломатические отношения с Гренадой еще в сентябре 2019 года. Совместное коммюнике подписали министры иностранных дел стран: от Украины – Вадим Пристайко, от Гренады – Питер Чарльз Дэвид.



Вадим Пристайко и Питер Чарльз Дэвид / Фото: МИД Украины

Что известно о Гренаде?Это островное государство вулканического происхождения в Карибском море. Столица страны – Сент-Джорджес, а ее площадь составляет 344 квадратных километра. Возглавляет Гренаду британская королева Елизавета II: ее здесь представляет генерал-губернатор. Гренада входит в состав ООН, Организации Американских Государств и Британского Содружества наций. Государственный язык Гренады – английский, также здесь общаются на нескольких французских диалектах. Страна активно экспортирует какао, бананы, мускатный цвет и мускатный орех.



В 2018 году у Гренады были одни из самых быстрых темпов роста туризма среди всех направлений в Карибском бассейне. Страна манит туристов тропическим климатом и Карибским морем. Кроме того, в Гредане находится первый в мире подводный парк скульптур.

Гренада на карте:

Сейчас украинцы могут путешествовать без визы в 128 стран. Бахрейн и Саудовская Аравия ввели безвиз с Украиной, а Бенин и Джибути – отменили. Полностью безвизовыми странами для украинцев являются 92 страны, для остальных нужно либо получать визу по прибытии, либо проходить предварительную электронную регистрацию.



Список стран, где украинцам не нужна виза / Инфографика 24 канала