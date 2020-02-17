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      Украина может получить безвиз с карибской страной

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      Україна може отримати безвіз з Карибською країною / unsplash.com

      Вскоре украинцы смогут путешествовать без визы в еще одну страну. Кабинет Министров Украины планирует подписать соглашение о безвизовом режиме с Гренадой в 2020 году.

      Также в 2020 году вступят в силу соглашения о безвизовом режиме с Эквадором, Колумбией, Маршалловыми островами, Монголией, Аргентиной и Шри-Ланкой, отметили в отчете программы деятельности правительства за 2019 год.

      Важно! В какие страны Европы украинцы могут ездить без виз: инфографика

      В то же время в Кабмине планируют усовершенствовать действующие визово-миграционные процедуры. К примеру, введение оформления биометрических украинских виз и упрощение процедуры оформления вида на жительство иностранцам, которые въезжают в Украину по безвизу.

      К слову, Украина установила дипломатические отношения с Гренадой еще в сентябре 2019 года. Совместное коммюнике подписали министры иностранных дел стран: от Украины – Вадим Пристайко, от Гренады – Питер Чарльз Дэвид.


      Вадим Пристайко и Питер Чарльз Дэвид / Фото: МИД Украины 

      Что известно о Гренаде?Это островное государство вулканического происхождения в Карибском море. Столица страны – Сент-Джорджес, а ее площадь составляет 344 квадратных километра. Возглавляет Гренаду британская королева Елизавета II: ее здесь представляет генерал-губернатор. Гренада входит в состав ООН, Организации Американских Государств и Британского Содружества наций. Государственный язык Гренады – английский, также здесь общаются на нескольких французских диалектах. Страна активно экспортирует какао, бананы, мускатный цвет и мускатный орех.

      В 2018 году у Гренады были одни из самых быстрых темпов роста туризма среди всех направлений в Карибском бассейне. Страна манит туристов тропическим климатом и Карибским морем. Кроме того, в Гредане находится первый в мире подводный парк скульптур.

      Гренада на карте:

      Сейчас украинцы могут путешествовать без визы в 128 стран. Бахрейн и Саудовская Аравия ввели безвиз с Украиной, а Бенин и Джибути – отменили. Полностью безвизовыми странами для украинцев являются 92 страны, для остальных нужно либо получать визу по прибытии, либо проходить предварительную электронную регистрацию.


      Список стран, где украинцам не нужна виза / Инфографика 24 канала

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      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Кабинет Министров Украины МИД Украины Вадим Пристайко Безвизовый режим
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