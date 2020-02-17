Україна може отримати безвіз з карибською країною

Незабаром українці зможуть подорожувати без візи до ще однієї країни. Кабінет Міністрів України планує підписати угоду про безвізовий режим з Гренадою у 2020 році.

Також у 2020 році наберуть чинність угоди щодо безвізового режиму з Еквадором, Колумбією, Маршалловими островами, Монголією, Аргентиною та Шрі-Ланкою, зазначили у звіті програми діяльності уряду за 2019 рік.

Важливо! У які країни Європи українці можуть їздити без віз: інфографіка

Україна встановила дипломатичні взаємини з Гренадою ще у вересні 2019 року. Спільне комюніке підписали міністри закордонних справ країн: від України – Вадим Пристайко та від Гренади – Пітер Чарльз Девід.

Водночас у Кабміні планують вдосконалити чинні візово-міграційні процедури. До прикладу, запровадження оформлення біометричних українських віз та спрощення процедури оформлення посвідок на тимчасове проживання іноземцям, які в'їжджають в Україну за безвізом.

Вадим Пристайко та Пітер Чарльз Девід / Фото: МЗС України

Що відомо про Гренаду?Це острівна держава вулканічного походження у Карибському морі. Столиця країни – Сент-Джорджес, а її площа становить 344 квадратних кілометри. Очолює Гренаду британська королева Єлизавета II: її тут представляє генерал-губернатор. Гренада входить до складу ООН, Організації Американських Держав і Британської Співдружності націй. Державна мова Гренади – англійська, також тут спілкуються кількома французькими діалектами. Країна активно експортує какао, банани, мускатний цвіт і мускатний горіх.

Гренада на карті:

Наразі українці можуть подорожувати без візи до 128 країн. Бахрейн і Саудівська Аравія запровадили безвіз з Україною, а Бенін і Джібуті – скасували. Повністю безвізовими країнами для українців є 92 країни, для решти потрібно або отримувати візу під час прибуття, або проходити попередню електронну реєстрацію.



Перелік країн, де українцям не потрібна віза / Інфографіка 24 каналу