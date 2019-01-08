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      Украина может получить от МВФ еще два транша до конца года, – СМИ

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      МВФ планирует дать Украине еще два транша до конца 2019
      МВФ планирует дать Украине еще два транша до конца 2019 / Фото из открытых источников

      Международный валютный фонд планирует выделить Украине еще два транша на общую сумму 2,6 миллиарда долларов до конца 2019 года. Их предусматривает новая 14-месячная программа кредитования для Украины Stand By.

      Об этом говорится в последнем аналитическом отчете Фонда, пишет "Укринформ".

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      Так, в графике запланированных просмотров выполнения Украиной условий программы указаны три даты. После них исполнительный совет Фонда принимает решение о выделении следующего транша.

      Первая – 18 декабря 2018 года, когда новая программа Stand By для Украины была утверждена руководством Фонда решению выделить 1,4 миллиарда долларов в качестве первого транша.

      Следующие просмотры МВФ запланированы на 15 мая и 15 ноября 2019 года. Именно после них возможно выделение второго и третьего кредитов по программе. Суммы запланированных траншей – по 1,3 миллиарда долларов.

      Напомним, что Совет Международного валютного фонда согласовал новую 14-месячную кредитную программу Stand-by для Украины. Впоследствии МВФ перечислил Украине первый транш в рамках новой кредитной программы stand-by в размере 1,4 миллиарда долларов.

      Теги: Новости Украины Транш МВФ Кредит Финансы Деньги МВФ
      Источник: 24 Канал
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