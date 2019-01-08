Украина может получить от МВФ еще два транша до конца года, – СМИ

Международный валютный фонд планирует выделить Украине еще два транша на общую сумму 2,6 миллиарда долларов до конца 2019 года. Их предусматривает новая 14-месячная программа кредитования для Украины Stand By.

Об этом говорится в последнем аналитическом отчете Фонда, пишет "Укринформ".

Читайте также: Куда пойдут деньги из нового транша МВФ

Так, в графике запланированных просмотров выполнения Украиной условий программы указаны три даты. После них исполнительный совет Фонда принимает решение о выделении следующего транша.

Первая – 18 декабря 2018 года, когда новая программа Stand By для Украины была утверждена руководством Фонда решению выделить 1,4 миллиарда долларов в качестве первого транша.

Следующие просмотры МВФ запланированы на 15 мая и 15 ноября 2019 года. Именно после них возможно выделение второго и третьего кредитов по программе. Суммы запланированных траншей – по 1,3 миллиарда долларов.

Напомним, что Совет Международного валютного фонда согласовал новую 14-месячную кредитную программу Stand-by для Украины. Впоследствии МВФ перечислил Украине первый транш в рамках новой кредитной программы stand-by в размере 1,4 миллиарда долларов.