Україна може отримати від МВФ ще два транші до кінця року, – ЗМІ

Міжнародний валютний фонд планує виділити Україні ще два транші на загальну суму 2,6 мільярда доларів до кінця 2019 року. Їх передбачає нова 14-місячна програма кредитування для України Stand By.

Про це йдеться в останньому аналітичному звіті Фонду, пише "Укрінформ".

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Так, у графіку запланованих переглядів виконання Україною умов програми вказані три дати. Після них виконавча рада Фонду приймає рішення про виділення наступного траншу.

Перша – 18 грудня 2018 року, коли нова програма Stand By для України була затверджена керівництвом Фонду з рішенням виділити 1,4 мільярда доларів як перший транш.

Наступні перегляди МВФ сплановані на 15 травня та на 15 листопада 2019 року. Саме після них можливе виділення другого й третього кредитів за програмою. Суми спланованих траншів – по 1,3 мільярда доларів.