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      Україна може отримати від МВФ ще два транші до кінця року, – ЗМІ

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      МВФ планує дати Україні ще два транші до кінця 2019
      МВФ планує дати Україні ще два транші до кінця 2019 / Фото з відкритих джерел

      Міжнародний валютний фонд планує виділити Україні ще два транші на загальну суму 2,6 мільярда доларів до кінця 2019 року. Їх передбачає нова 14-місячна програма кредитування для України Stand By.

      Про це йдеться в останньому аналітичному звіті Фонду, пише "Укрінформ".

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      Так, у графіку запланованих переглядів виконання Україною умов програми вказані три дати. Після них виконавча рада Фонду приймає рішення про виділення наступного траншу.

      Перша – 18 грудня 2018 року, коли нова програма Stand By для України була затверджена керівництвом Фонду з рішенням виділити 1,4 мільярда доларів як перший транш.

      Наступні перегляди МВФ сплановані на 15 травня та на 15 листопада 2019 року. Саме після них можливе виділення другого й третього кредитів за програмою. Суми спланованих траншів – по 1,3 мільярда доларів.

      Нагадаємо, що Рада Міжнародного валютного фонду погодила нову 14-місячну кредитну програму Stand-by для України. Згодом МВФ перерахував Україні перший транш в рамках нової кредитної програми stand-by у розмірі 1,4 мільярда доларів.

      Теги: Новини України МВФ Гроші Фінанси Кредит Транш МВФ
      Джерело: 24 Канал
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