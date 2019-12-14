Украина может вернуться к идее миротворческой миссии на Донбассе

Глава МИД Вадим Пристайко заявил, что Украина может вернуться к идее с размещением миротворческого контингента ООН на оккупированном Донбассе. К такому шагу власти могут прибегнуть в случае, если все другие возможности Минских договоренностей будут исчерпаны.

Украина так официально никогда и не обращалась к ООН о введении миротворческой миссии, но такая идея была от России, рассказал Вадим Пристайко в эфире проекта "Свобода слова Савика Шустера".

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Мы стараемся сделать все возможное в пределах Минска. Но когда мы понимаем, что в этих пределах ни о чем новом говорить не удается, то мы будем обращаться к следующему шагу. Это будет решение президента о, возможно, миротворческой миссии. Такая возможность у нас есть,

– заявил глава МИД.

Он также подчеркнул, что предложение России по миротворческой миссии не устраивает Украину, поскольку там предлагают разместить миротворцев только вдоль линии соприкосновения.

"В Париже мы договорились, что Красный Крест будет допущен на неконтролируемую территорию. Никогда за пять лет Красный крест не мог попасть в места, где содержатся наши арестованные и военнопленные, к местам захоронений", – подчеркнул Пристайко.

Миротворческий контингент – чем русская идея отличалась от украинской

Идея о миротворческой миссии еще предыдущей российской власти заключалась во внедрении на оккупированных территориях до российско-украинской границы миротворческого контингента ООН.

Зато российские власти исказили эту идею – россияне хотели под видом миротворцев легализовать на территории Украины собственные войска, которые размещались между украинскими военными и боевиками на линии соприкосновения.



Договоренности нормандского саммита в Париже / инфографика 24 канала