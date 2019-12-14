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      Украина может вернуться к идее миротворческой миссии на Донбассе

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      Зеленский может вернуться к идее с миротворцами, – Пристайко / glavcom.ua

      Глава МИД Вадим Пристайко заявил, что Украина может вернуться к идее с размещением миротворческого контингента ООН на оккупированном Донбассе. К такому шагу власти могут прибегнуть в случае, если все другие возможности Минских договоренностей будут исчерпаны.

      Украина так официально никогда и не обращалась к ООН о введении миротворческой миссии, но такая идея была от России, рассказал Вадим Пристайко в эфире проекта "Свобода слова Савика Шустера".

      К слову: Когда Украина и Россия согласуют точки разведения сил и дату прекращения огня

      Мы стараемся сделать все возможное в пределах Минска. Но когда мы понимаем, что в этих пределах ни о чем новом говорить не удается, то мы будем обращаться к следующему шагу. Это будет решение президента о, возможно, миротворческой миссии. Такая возможность у нас есть,
      – заявил глава МИД.

      Он также подчеркнул, что предложение России по миротворческой миссии не устраивает Украину, поскольку там предлагают разместить миротворцев только вдоль линии соприкосновения.

      "В Париже мы договорились, что Красный Крест будет допущен на неконтролируемую территорию. Никогда за пять лет Красный крест не мог попасть в места, где содержатся наши арестованные и военнопленные, к местам захоронений", – подчеркнул Пристайко.

      Миротворческий контингент – чем русская идея отличалась от украинской

      Идея о миротворческой миссии еще предыдущей российской власти заключалась во внедрении на оккупированных территориях до российско-украинской границы миротворческого контингента ООН.

      Зато российские власти исказили эту идею – россияне хотели под видом миротворцев легализовать на территории Украины собственные войска, которые размещались между украинскими военными и боевиками на линии соприкосновения.

      нормандський саміт, про що домовилися
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      Россияне истерили, потому что мы разговаривали на украинском языке, – Резников о "Нормандии"
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Оккупированные территории ООН Миротворческий контингент Минские договоренности Война на Донбассе Новости России Новости Украины Новости политики
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