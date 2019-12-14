11:54
14 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Батіскаф Батіскафич розколює Маріанський жолоб. "Хубло" прибрали з ефіру
      Вєсті Кремля
      22:31, 13 грудня
      Вєсті.UA: Як Зеленський боротиметься з мітингами. Російські пропагандисти приїхали до України
      Вєсті.UA
      20:38, 13 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Україна може повернутися до ідеї миротворчої місії на Донбасі

      235 Читать новость на русском
      Зеленський може повернутися до ідеї з миротворцями, – Пристайко / glavcom.ua

      Глава МЗС Вадим Пристайко заявив, що Україна може повернутися до ідеї з розміщенням миротворчого контингенту ООН на окупованому Донбасі. До такого кроку влада може вдатися у разі, якщо усі інші можливості Мінських домовленостей буде вичерпано.

      Україна так офіційно ніколи і не зверталася до ООН щодо введення миротворчої місії, але така ідея була від Росії, розповів Вадим Пристайко в ефірі проєкту "Свобода слова Савіка Шустера".

      До слова: Коли Україна і Росія узгодять точки розведення сил і дату припинення вогню

      Ми намагаємось зробити усе можливе у межах Мінська. Але коли ми розуміємо, що у цих межах ні про що нове говорити не вдається, то ми будемо звертатися до наступного кроку. Це буде рішення президента про, можливо, миротворчу місію. Така можливість у нас є,
      – заявив глава МЗС.

      Він також підкреслив, що пропозиція Росії щодо миротворчої місії не влаштовує Україну, оскільки там пропонують розмістити миротворців лише уздовж лінії зіткнення.

      "У Парижі ии домовилися, що Червоний Хрест буде допущено на неконтрольовану територію. Ніколи за п'ять років Червоний хрест не міг потрапити до місць, де утримуються наші заарештовані і військовополонені, до місць поховань", – підкреслив Пристайко.

      Миротворчий контингент – чим російська ідея відрізнялась від української

      Ідея про миротворчу місію ще попередньої російської влади полягала у запроваджені на окупованих територіях аж до українсько-російського кордону миротворчого контингенту ООН.

      Натомість російська влада викривила цю ідею – росіяни хотіли під виглядом миротворців легалізувати на території України власні війська, які б розміщувалися між українськими військовими та бойовиками на лінії зіткнення.

      нормандський саміт, про що домовилися
      Домовленості нормандського саміту у Парижі / інфографіка 24 каналу

      Як завантажити музику на iPhone: перевіряємо найпопулярніші способи
      сьогодні
      3998
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини політики Новини Росії Мінські домовленості Миротворчий контингент ООН Окуповані території
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 09:04 Головні новини 13 грудня: Суд у справі вбивства Шеремета, Brexit наближається
      Северин Трач 954
      сьогодні , 09:00 Страна праздничных тельняшек: почему в России не носят национальную одежду?
      Павло Казарін 801
      сьогодні , 08:01 Санкції США проти "Північного потоку-2": чому від цього виграє Україна
      Світлана Попова 2630
      сьогодні , 07:00 Кредит від держави для бізнесу: що це таке
      Ірина Кошанська 4506
      сьогодні , 01:33 Тест на спроможність для нової влади: де правда у справі Шеремета
      Антон Голобородько 707
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук