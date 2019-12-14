Україна може повернутися до ідеї миротворчої місії на Донбасі

Глава МЗС Вадим Пристайко заявив, що Україна може повернутися до ідеї з розміщенням миротворчого контингенту ООН на окупованому Донбасі. До такого кроку влада може вдатися у разі, якщо усі інші можливості Мінських домовленостей буде вичерпано.

Україна так офіційно ніколи і не зверталася до ООН щодо введення миротворчої місії, але така ідея була від Росії, розповів Вадим Пристайко в ефірі проєкту "Свобода слова Савіка Шустера".

До слова: Коли Україна і Росія узгодять точки розведення сил і дату припинення вогню

Ми намагаємось зробити усе можливе у межах Мінська. Але коли ми розуміємо, що у цих межах ні про що нове говорити не вдається, то ми будемо звертатися до наступного кроку. Це буде рішення президента про, можливо, миротворчу місію. Така можливість у нас є,

– заявив глава МЗС.

Він також підкреслив, що пропозиція Росії щодо миротворчої місії не влаштовує Україну, оскільки там пропонують розмістити миротворців лише уздовж лінії зіткнення.

"У Парижі ии домовилися, що Червоний Хрест буде допущено на неконтрольовану територію. Ніколи за п'ять років Червоний хрест не міг потрапити до місць, де утримуються наші заарештовані і військовополонені, до місць поховань", – підкреслив Пристайко.

Миротворчий контингент – чим російська ідея відрізнялась від української

Ідея про миротворчу місію ще попередньої російської влади полягала у запроваджені на окупованих територіях аж до українсько-російського кордону миротворчого контингенту ООН.

Натомість російська влада викривила цю ідею – росіяни хотіли під виглядом миротворців легалізувати на території України власні війська, які б розміщувалися між українськими військовими та бойовиками на лінії зіткнення.



Домовленості нормандського саміту у Парижі / інфографіка 24 каналу