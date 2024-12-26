За їхніми словами, якщо США не братиме участі в миротворчій місії, населення Європи буде важко переконати в необхідності відправлення своїх військових до України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода".

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Що у Європі кажуть про миротворчу місію без США

Один з європейських дипломатів вважає, що "це буде важко продати", маючи на увазі Польщу та Чехію, які висловили скептицизм щодо миротворчої місії.

Не вірте в європейських солдатів на українській землі з двох причин: росіяни цього не приймуть – перше. Друге – це важко "продати" європейському населенню,

– каже дипломат ЄС.

Окрім цього, ще одне джерело журналістів зазначило, що європейські популісти можуть виступити проти ідеї місії, аргументуючи це тим, що їхніх хлопців "відправили помирати в Україну".

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон висунув ідею щодо створення миротворчої місії в Україні. На його думку, вона могла б стати одним із запобіжників від нового нападу Росії.

Український президент Володимир Зеленський підтримав ідею Макрона щодо створення миротворчої місії. Проте зазначив, що вона вимагає конкретних механізмів. За словами Зеленського, переговори щодо цього питання вже стартували.

Водночас деякі політики вважають, що наразі зарано обговорювати відправлення миротворців до України. Зокрема, очільниця дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що це може відбутися лише після досягнення миру між Україною та Росією.