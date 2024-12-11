Потенційна миротворча місія мала б стати одним із запобіжників від нового нападу Росії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Rzeczpospolita.

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Яку роль виконуватиме миротворча місія в Україні

Місія, ймовірно, складатиметься з миротворчих сил європейських країн. У разі оформлення угоди про припинення поточної фази війни між Росією та Україною вони могли б запобігти новому нападу країни-агресорки.

За даними видання, обговорення потенційної місії буде ключовою темою розмов Макрона під час його візиту до Варшави 12 грудня. Зазначимо, що прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підтвердив візит французького президента та заявив, що Макрон прибуде для обговорення результатів перемовин з Трампом та Зеленським.

Ймовірно, він вже обговорив ідею створення місії з новообраним президентом США та українським лідером на відкритті відновленого Собору Паризької Богоматері.

Журналісти припускають, що про створення місії Макрон також говорив на зустрічі з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером у листопаді, а згодом під час зустрічі з представниками країн Північної Європи, Балтії та Польщі.

Зазначимо, що Politico також підтвердило плани Макрона обговорити з Польщею миротворчу місію для України. За даними видання, дипломат з ЄС визнав цю інформацію правдивою.

Якою буде миротворча місія в Україні

Експерт аналітичного центру IFRI у Парижі, де розробляють гіпотетичний проєкт такої місії, Елі Тенебаум каже, що для проєкту потрібні сили у розмірі 5 бригад, тобто близько 40 тисяч осіб. За його словами, командування однією з них могла б взяти на себе Польща, з огляду на військовий потенціал та розташування країни.

Водночас ексзаступник генсека НАТО Каміль Гран заявив, що найкращим рішенням буде залучити до миротворчої місії якомога більше країн, оскільки це підвищить ефект стримування.

Він вважає, що у проєкті, ймовірно візьмуть участь Нідерланди, а після зміни влади – Німеччина. Гран також додав, що у проєкті важлива хоча б символічна роль США.