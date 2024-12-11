Потенциальная миротворческая миссия должна была бы стать одним из предохранителей от нового нападения России. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Rzeczpospolita.

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Какую роль будет выполнять миротворческая миссия в Украине

Миссия, вероятно, будет состоять из миротворческих сил европейских стран. В случае оформления соглашения о прекращении текущей фазы войны между Россией и Украиной они могли бы предотвратить новое нападение страны-агрессора.

По данным издания, обсуждение потенциальной миссии будет ключевой темой разговоров Макрона во время его визита в Варшаву 12 декабря. Отметим, что премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил визит французского президента и заявил, что Макрон прибудет для обсуждения результатов переговоров с Трампом и Зеленским.

Вероятно, он уже обсудил идею создания миссии с новоизбранным президентом США и украинским лидером на открытии восстановленного Собора Парижской Богоматери.

Журналисты предполагают, что о создании миссии Макрон также говорил на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в ноябре, а затем во время встречи с представителями стран Северной Европы, Балтии и Польши.

Отметим, что Politico также подтвердило планы Макрона обсудить с Польшей миротворческую миссию для Украины. По данным издания, дипломат из ЕС признал эту информацию правдивой.

Какой будет миротворческая миссия в Украине

Эксперт аналитического центра IFRI в Париже, где разрабатывают гипотетический проект такой миссии, Эли Тенебаум говорит, что для проекта нужны силы в размере 5 бригад, то есть около 40 тысяч человек. По его словам, командование одной из них могла бы взять на себя Польша, учитывая военный потенциал и расположение страны.

В то же время экс-заместитель генсека НАТО Камиль Гран заявил, что лучшим решением будет привлечь к миротворческой миссии как можно больше стран, поскольку это повысит эффект сдерживания.

Он считает, что в проекте, вероятно примут участие Нидерланды, а после смены власти – Германия. Гран также добавил, что в проекте важна хотя бы символическая роль США.