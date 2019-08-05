Украина на грани транспортного коллапса из-за недостатка локомотивов

Из-за недостатка локомотивов железная дорога не способна вовремя доставлять грузы, заявляют эксперты. Наибольшие потери могут понести аграрии, которые в этом году ожидают рекордный урожай зерновых – свыше 70 миллионов тонн.

Вовремя вывезти выращенное в порты на Юг страны не позволяет слабая локомотивная тяга и постоянный рост тарифов на перевозки, сетуют в профильных ассоциациях. Транспортный коллапс может произойти уже к концу лета, когда железная дорога столкнется с пиковыми нагрузками.

Сегодня от того, что нет у нас нормальной логистики теряем до 5 миллионов тонн урожая. Надо, чтобы новая Верховная Рада рассмотрела вне очереди закон, который дает право применять частную тягу. И сделать это, как можно быстрее. Второе – надо делать эти электрические и дизельные локомотивы на украинских предприятиях,

– рассказал глава Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко.

"Будет ли коллапс? Скорее всего, что коллапс будет, потому что мы смотрим на предыдущие годы. Когда урожай был рекордным и "Укрзализныця" не смогла с ним справиться. Вывезли, да, но это было не тогда, когда нужно было зерновикам. Соответственно это влияет на цену, на стоимость перевозки, дополнительные риски, не выполнение контрактов", – пояснил исполнительный директор Украинской зерновой ассоциации Сергей Иващенко.

При этом, по словам зерновиков, "Укрзализныця" не спешит кардинальным образом работать над улучшением логистики, в частности, относительно низкой пропускной способности на въездах в порты.

Примерно 50 тысяч вагоноподач в месяц. Нам же нужно примерно 70-75 тысяч вагоноподач в месяц. То есть в полтора раза минимум железной дороге нужно стать лучше,

– сообщил исполнительный директор Украинской зерновой ассоциации Сергей Иващенко.

Приобретенные железной дорогой американские локомотивы не снимают напряжение с перевозкой грузов, отмечают экономисты. К тому же монополист предпочитает транзитные грузы, а нужно учитывать интересы наших производителей.



Локомотив

"Укрзализныци" более выгодно обслуживать транзитные и иностранные грузы. Но, если учитывать то, что "Укрзализныця" это государственное предприятие, а оно должно работать в интересах прежде всего своего государства, а не на прибыль, то есть смысл отдавать предпочтение отечественным товаропроизводителям", – пояснил экономист Владимир Степанюк.

По мнению экспертов, избежать кризиса все еще возможно. Для этого нужно создать оперативный штаб по перевозкам, отдавать предпочтение украинским производителям и начать масштабную модернизацию подвижного состава железной дороги. Если же монополист и в дальнейшем будет только повышать тарифы и не уделять внимания улучшению качества перевозок, Украину точно ожидает транспортный коллапс.