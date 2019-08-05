Україна на межі транспортного колапсу через нестачу локомотивів

Через нестачу локомотивів залізниця не здатна вчасно доставляти вантажі, заявляють експерти. Найбільших втрат можуть зазнати аграрії, які цього року очікують рекордний врожай зернових, – понад 70 мільйонів тонн.

Вчасно вивезти вирощене у порти на Південь країни не дозволяє слабка локомотивна тяга та постійне зростання тарифів на перевезення, нарікають в профільних асоціаціях. Транспортний колапс може статися вже до кінця літа, коли залізниця зіткнеться з піковими навантаженнями.

Сьогодні від того що немає в нас нормальної логістики втрачаємо до 5 мільйонів тонн врожаю. Треба, щоб нова Верховна Рада розглянула позачергово закон, який дає право застосовувати приватну тягу. І зробити це, як можна швидше. Друге – треба робити ці електричні і дизельні локомотиви на українських підприємствах,

– розповів голова Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко.

"Чи буде колапс? Скоріш за все, що колапс буде, бо ми дивимся на попередні роки. Коли теж урожай був рекордним і "Укрзалізниця" не змогла з ним справитись. Вивезли, так, але це було не тоді, коли потрібно було зерновикам. Відповідно це впливає на ціну, на вартість перевезення, додаткові ризики, не виконання контрактів", – пояснив виконавчий директор Української зернової асоціації Сергій Іващенко.

При цьому, за словами зерновиків, "Укрзалізниця" не поспішає кардинальним чином працювати над покращенням логістики, зокрема, щодо низької пропускної здатності на в'їздах у порти.

Приблизно 50 тисяч вагоноподач у місяць. Нам же потрібно приблизно 70-75 тисяч вагоноподач в місяць. Тобто в півтора рази мінімум залізниці треба стати кращою,

– повідомив виконавчий директор Української зернової асоціації Сергій Іващенко.

Придбані залізницею американські локомотиви не знімають напругу з перевезенням вантажів, зазначають економісти. До того ж монополіст надає перевагу транзитним вантажам, а враховувати потрібно інтереси наших виробників.



Локомотив

"Укрзалізниці" більш вигідно обслуговувати транзитні й іноземні грузи. Але, якщо зважати на те, що "Укрзалізниця" це державне підприємство, а воно має працювати в інтересах перш за все своєї держави, а не на прибуток, то є сенс надавати перевагу вітчизняним товаровиробникам", – пояснив економіст Володимир Степанюк.

На думку експертів, уникнути кризи все ще можливо. Для цього потрібно створити оперативний штаб з перевезень, надавати перевагу українським виробникам та почати масштабну модернізацію рухомого складу залізниці. Якщо ж монополіст і надалі буде лише підвищувати тарифи і не приділяти уваги поліпшенню якості перевезень, на Україну точно очікує транспортний колапс.