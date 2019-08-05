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      Україна на межі транспортного колапсу через нестачу локомотивів

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      Через нестачу локомотивів залізниця не здатна вчасно доставляти вантажі, заявляють експерти. Найбільших втрат можуть зазнати аграрії, які цього року очікують рекордний врожай зернових, – понад 70 мільйонів тонн.

      Вчасно вивезти вирощене у порти на Південь країни не дозволяє слабка локомотивна тяга та постійне зростання тарифів на перевезення, нарікають в профільних асоціаціях. Транспортний колапс може статися вже до кінця літа, коли залізниця зіткнеться з піковими навантаженнями.

      Сьогодні від того що немає в нас нормальної логістики втрачаємо до 5 мільйонів тонн врожаю. Треба, щоб нова Верховна Рада розглянула позачергово закон, який дає право застосовувати приватну тягу. І зробити це, як можна швидше. Друге – треба робити ці електричні і дизельні локомотиви на українських підприємствах,
      – розповів голова Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко.

      "Чи буде колапс? Скоріш за все, що колапс буде, бо ми дивимся на попередні роки. Коли теж урожай був рекордним і "Укрзалізниця" не змогла з ним справитись. Вивезли, так, але це було не тоді, коли потрібно було зерновикам. Відповідно це впливає на ціну, на вартість перевезення, додаткові ризики, не виконання контрактів", – пояснив виконавчий директор Української зернової асоціації Сергій Іващенко.

      При цьому, за словами зерновиків, "Укрзалізниця" не поспішає кардинальним чином працювати над покращенням логістики, зокрема, щодо низької пропускної здатності на в'їздах у порти.

      Приблизно 50 тисяч вагоноподач у місяць. Нам же потрібно приблизно 70-75 тисяч вагоноподач в місяць. Тобто в півтора рази мінімум залізниці треба стати кращою,
      – повідомив виконавчий директор Української зернової асоціації Сергій Іващенко.

      Придбані залізницею американські локомотиви не знімають напругу з перевезенням вантажів, зазначають економісти. До того ж монополіст надає перевагу транзитним вантажам, а враховувати потрібно інтереси наших виробників.

      Локомотив
      Локомотив

      "Укрзалізниці" більш вигідно обслуговувати транзитні й іноземні грузи. Але, якщо зважати на те, що "Укрзалізниця" це державне підприємство, а воно має працювати в інтересах перш за все своєї держави, а не на прибуток, то є сенс надавати перевагу вітчизняним товаровиробникам", – пояснив економіст Володимир Степанюк.

      На думку експертів, уникнути кризи все ще можливо. Для цього потрібно створити оперативний штаб з перевезень, надавати перевагу українським виробникам та почати масштабну модернізацію рухомого складу залізниці. Якщо ж монополіст і надалі буде лише підвищувати тарифи і не приділяти уваги поліпшенню якості перевезень, на Україну точно очікує транспортний колапс.

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      Теги: Новини України Укрзалізниця
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