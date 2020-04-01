16:01
1 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19
      БЛОГ Дмитрий Литвин
      Политический обозреватель и аналитик

      Украина на рубеже поколений: при чем здесь земельная реформа

      -
      Когда земельная реформа будет эффективной / informator.press

      Из земельной реформы пока исключили земли, которые принадлежат государству. И поэтому сейчас многие говорят, что земля остаётся главным активом государства.

      И, к сожалению, типичная для наших людей. Главный актив нашего, как и любого другого государства, это предпринимательский талант граждан и растущая открытость общества. Именно этот талант и именно эта открытость позволяют государствам стать умнее, а нациям богаче. Не какие-то там объекты – почва, пастбища, недра, шахты, заводы, а талант людей и открытость общества.

      Читайте также: Что не так с законом о земле

      Что наблюдаем в течение всех лет независимости? Почти во всех группах нашего сообщества политиков постоянно вызревают какие-то идеи, как ограничить именно этот талант и именно эту открытость. И это не случайно, это наследство закрытой тиранической системы. Которая учила, что ценность – как раз у физических объектов (у той же земли или у ГТС, например), а не у каких-то там талантов, которые не учтешь и не запланируешь, и не у людей вообще.

      С открытостью еще хуже. Открытость первейший враг догмы, а без догмы тиранические системы разваливаются. Отсюда и эта схема в умах сограждан – ограничить, прикрыть, подчинить все отношения суперсубъекту (центральным органам власти, например), защитить от конкуренции и так далее.

      Заметьте – у нас ключевые перемены происходят не просто со сменой власти, а со сменой поколений в политике. Именно смена поколений предопределяет политические сдвиги, а уже они – долгожданные решения типа земельной реформы. Вот сделали первый шаг, который был невозможен для предыдущего политического поколения. Когда это поколение еще ослабеет – сделаем следующий шаг, и поле легального в земельных отношениях станет еще шире.

      Автор: Дмитрий Литвин
      Теги: Новости Украины Новости политики Публикации Рынок земли Реформы
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 13:06 Коронавирус в России: зафиксировано более 2700 больных
      Лікування 134169
      сегодня , 12:02 Как в Украине бесплатно получить землю: 5 простых шагов
      Новини України 9771
      сегодня , 13:35 Пенсия с 1 апреля в Украине: кто получит дополнительную тысячу и кому начислят 500 гривен
      Новини України 38883
      сегодня , 10:11 Аваков предположил, что карантин в Украине может длиться еще два месяца
      Новини України 14561
      сегодня , 13:55 Старт второго этапа медреформы: какие медицинские услуги будут бесплатными
      Здорове життя 27701
      сегодня , 12:42 Коронавирус в Украине: количество больных – 669
      Лікування 158400
      сегодня , 11:47 В 2020 году на Донбассе погибли 43 военных: поименный список
      Новини України 31820
      сегодня , 12:56 Денис Ермак признал, что на скандальных "пленках Лероса" именно он
      Новини України 7881
      powered by lun.ua

      Выбор редакции

      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 15:57 Гражданство ЕС: как получить и какие процедуры
      Ярослав Голобородько
      сегодня , 15:30 Шарий связан с кланами Януковича: как Аваков "помог" раскрыть связь
      Сергій Лещенко
      31 марта , 18:49 В сеть попали концепты новой линейки вин Villa Krim
      Ліза Астахова
      Залиште відгук