Україна на зламі поколінь: до чого тут земельна реформа
Із земельної реформи поки виключили землі, які належать державі. І тому зараз багато говорять, що земля залишається головним активом держави. Так ось, це дуже недалекоглядна оцінка.
И, к сожалению, типичная для наших людей. Главный актив нашего, как и любого другого государства, это предпринимательский талант граждан и растущая открытость общества. Именно этот талант и именно эта открытость позволяют государствам стать умнее, а нациям богаче. Не какие-то там объекты – почва, пастбища, недра, шахты, заводы, а талант людей и открытость общества.
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Что наблюдаем в течение всех лет независимости? Почти во всех группах нашего сообщества политиков постоянно вызревают какие-то идеи, как ограничить именно этот талант и именно эту открытость. И это не случайно, это наследство закрытой тиранической системы. Которая учила, что ценность – как раз у физических объектов (у той же земли или у ГТС, например), а не у каких-то там талантов, которые не учтешь и не запланируешь, и не у людей вообще.
С открытостью еще хуже. Открытость первейший враг догмы, а без догмы тиранические системы разваливаются. Отсюда и эта схема в умах сограждан – ограничить, прикрыть, подчинить все отношения суперсубъекту (центральным органам власти, например), защитить от конкуренции и так далее.
Заметьте – у нас ключевые перемены происходят не просто со сменой власти, а со сменой поколений в политике. Именно смена поколений предопределяет политические сдвиги, а уже они – долгожданные решения типа земельной реформы. Вот сделали первый шаг, который был невозможен для предыдущего политического поколения. Когда это поколение еще ослабеет – сделаем следующий шаг, и поле легального в земельных отношениях станет еще шире.
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