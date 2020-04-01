16:00
1 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
      БЛОГ Дмитро Литвин
      Політичний оглядач і аналітик

      Україна на зламі поколінь: до чого тут земельна реформа

      -
      Коли земельна реформа буде ефективною / informator.press

      Із земельної реформи поки виключили землі, які належать державі. І тому зараз багато говорять, що земля залишається головним активом держави. Так ось, це дуже недалекоглядна оцінка.

      И, к сожалению, типичная для наших людей. Главный актив нашего, как и любого другого государства, это предпринимательский талант граждан и растущая открытость общества. Именно этот талант и именно эта открытость позволяют государствам стать умнее, а нациям богаче. Не какие-то там объекты – почва, пастбища, недра, шахты, заводы, а талант людей и открытость общества.

      Читайте также: Что не так с законом о земле

      Что наблюдаем в течение всех лет независимости? Почти во всех группах нашего сообщества политиков постоянно вызревают какие-то идеи, как ограничить именно этот талант и именно эту открытость. И это не случайно, это наследство закрытой тиранической системы. Которая учила, что ценность – как раз у физических объектов (у той же земли или у ГТС, например), а не у каких-то там талантов, которые не учтешь и не запланируешь, и не у людей вообще.

      С открытостью еще хуже. Открытость первейший враг догмы, а без догмы тиранические системы разваливаются. Отсюда и эта схема в умах сограждан – ограничить, прикрыть, подчинить все отношения суперсубъекту (центральным органам власти, например), защитить от конкуренции и так далее.

      Заметьте – у нас ключевые перемены происходят не просто со сменой власти, а со сменой поколений в политике. Именно смена поколений предопределяет политические сдвиги, а уже они – долгожданные решения типа земельной реформы. Вот сделали первый шаг, который был невозможен для предыдущего политического поколения. Когда это поколение еще ослабеет – сделаем следующий шаг, и поле легального в земельных отношениях станет еще шире.

      Автор: Дмитро Литвин
      Теги: Новини України Новини політики Публікації Ринок землі Реформи
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 12:52 Денис Єрмак визнав, що на скандальних "плівках Лероса" саме він
      Новини України 7805
      сьогодні , 13:52 Старт другого етапу медреформи: які медичні послуги будуть безкоштовними
      Здорове життя 27634
      сьогодні , 13:06 Коронавірус в Росії: зафіксовано понад 2700 хворих
      Лікування 134138
      сьогодні , 13:35 Пенсія з 1 квітня в Україні: хто отримає додаткову тисячу і кому нарахують 500 гривень
      Новини України 38805
      сьогодні , 10:11 Аваков припустив, що карантин в Україні може тривати ще два місяці
      Новини України 14551
      сьогодні , 11:13 У НБУ підтвердили смерть ексвласника банку "Аваль" Федора Шпига
      Новини України 16391
      сьогодні , 13:50 У травні проведуть індексацію пенсій: як збільшаться виплати
      Новини України 22743
      сьогодні , 12:42 Коронавірус в Україні: кількість хворих – 669
      Лікування 158378
      powered by lun.ua

      Вибір редакції

      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 15:57 Громадянство ЄС: як отримати та які процедури
      Ярослав Голобородько
      сьогодні , 15:30 Шарій пов'язаний з кланами Януковича: як Аваков "допоміг" розкрити зв'язок
      Сергій Лещенко
      31 березня , 18:48 У мережу потрапили концепти нової лінійки вин Villa Krim
      Ліза Астахова
      Залиште відгук