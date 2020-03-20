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      Украина не попала в сотню самых счастливых стран мира: рейтинг

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      Финляндия возглавила свежий рейтинг самых счастливых стран мира. Украина поднялась в рейтинге на 10 позиций, но до сих пор остается последней из европейских стран и 123 в общем рейтинге.

      Рейтинг самых счастливых стран мира в своем докладе публикует World Happiness Report.

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      Самые счастливые страны мира

      1. Финляндия;
      2. Дания;
      3. Швейцария;
      4. Исландия;
      5. Норвегия;
      6. Нидерланды;
      7. Швеция;
      8. Новая Зеландия;
      9. Австрия;
      10. Люксембург;
      ...
      43. Польша;
      ...
      47. Румыния;
      ...
      53. Венгрия;
      ...
      70. Молдова;
      ...
      75. Беларусь;
      ...
      121. Кения;
      122. Намибия;
      123. Украина;
      124. Либерия;
      125. Палестина;
      ...
      151. Зимбабве;
      152. Южный Судан;
      153. Афганистан.

      Для определения рейтинга самых счастливых стран мира аналитики учитывают несколько показателей: ВВП на душу населения, социальная поддержка, ожидаемая продолжительность жизни, восприятие коррупции в стране и тому подобное.

      Что известно об индексе счастья?World Happiness Report проводит такое исследование ежегодно, начиная с 2012 года. Исследования осуществляются при поддержке Организации Объединенных Наций.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины исследования Финляндия
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