Украина не попала в сотню самых счастливых стран мира: рейтинг

Финляндия возглавила свежий рейтинг самых счастливых стран мира. Украина поднялась в рейтинге на 10 позиций, но до сих пор остается последней из европейских стран и 123 в общем рейтинге.

Рейтинг самых счастливых стран мира в своем докладе публикует World Happiness Report.

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Самые счастливые страны мира

1. Финляндия;

2. Дания;

3. Швейцария;

4. Исландия;

5. Норвегия;

6. Нидерланды;

7. Швеция;

8. Новая Зеландия;

9. Австрия;

10. Люксембург;

...

43. Польша;

...

47. Румыния;

...

53. Венгрия;

...

70. Молдова;

...

75. Беларусь;

...

121. Кения;

122. Намибия;

123. Украина;

124. Либерия;

125. Палестина;

...

151. Зимбабве;

152. Южный Судан;

153. Афганистан.

Для определения рейтинга самых счастливых стран мира аналитики учитывают несколько показателей: ВВП на душу населения, социальная поддержка, ожидаемая продолжительность жизни, восприятие коррупции в стране и тому подобное.

Что известно об индексе счастья?World Happiness Report проводит такое исследование ежегодно, начиная с 2012 года. Исследования осуществляются при поддержке Организации Объединенных Наций.