Украина не попала в сотню самых счастливых стран мира: рейтинг
Финляндия возглавила свежий рейтинг самых счастливых стран мира. Украина поднялась в рейтинге на 10 позиций, но до сих пор остается последней из европейских стран и 123 в общем рейтинге.
Рейтинг самых счастливых стран мира в своем докладе публикует World Happiness Report.
Интересно В селе или городе: как место проживания влияет на поведение ребенка
Самые счастливые страны мира
1. Финляндия;
2. Дания;
3. Швейцария;
4. Исландия;
5. Норвегия;
6. Нидерланды;
7. Швеция;
8. Новая Зеландия;
9. Австрия;
10. Люксембург;
...
43. Польша;
...
47. Румыния;
...
53. Венгрия;
...
70. Молдова;
...
75. Беларусь;
...
121. Кения;
122. Намибия;
123. Украина;
124. Либерия;
125. Палестина;
...
151. Зимбабве;
152. Южный Судан;
153. Афганистан.
Для определения рейтинга самых счастливых стран мира аналитики учитывают несколько показателей: ВВП на душу населения, социальная поддержка, ожидаемая продолжительность жизни, восприятие коррупции в стране и тому подобное.
Что известно об индексе счастья?World Happiness Report проводит такое исследование ежегодно, начиная с 2012 года. Исследования осуществляются при поддержке Организации Объединенных Наций.