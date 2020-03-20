Україна не потрапила до сотні найщасливіших країн світу: рейтинг

Фінляндія очолила свіжий рейтинг найщасливіших країн світу. Україна піднялася у рейтингу на 10 позицій, але досі залишається останньою з європейських країн і 123 у загальному рейтингу.

Рейтинг найщасливіших країн світу у своїй доповіді публікує World Happiness Report. Цікаво У селі чи місті: як місце проживання впливає на поведінку дитини Найщасливіші країни світу 1. Фінляндія;

2. Данія;

3. Швейцарія;

4. Ісландія;

5. Норвегія;

6. Нідерланди;

7. Швеція;

8. Нова Зеландія;

9. Австрія;

10. Люксембург;

…

43. Польща;

...

47. Румунія;

…

53. Угорщина;

…

70. Молдова;

…

​75. Білорусь;

…

121.Кенія;

122. Намібія;

123. Україна ;

; 124. Ліберія;

​125. Палестина;

…

151. Зімбабве;

152. Південний Судан;

153. Афганістан. Для визначення рейтингу найщасливіших країн світу аналітики беруть до уваги декілька показників: ВВП на душу населення, соціальна підтримка, очікувана тривалість життя, сприйняття корупції в країні тощо. Що відомо про індекс щастя?World Happiness Report проводить таке дослідження щорічно, починаючи з 2012. Дослідження здійснюються за підтримки Організації Об'єднаних Націй.