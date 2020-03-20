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      Україна не потрапила до сотні найщасливіших країн світу: рейтинг

      - Читать новость на русском
      Рейтинг найщасливіших країн світу / indianexpress.com

      Фінляндія очолила свіжий рейтинг найщасливіших країн світу. Україна піднялася у рейтингу на 10 позицій, але досі залишається останньою з європейських країн і 123 у загальному рейтингу.

      Рейтинг найщасливіших країн світу у своїй доповіді публікує World Happiness Report.

      Цікаво У селі чи місті: як місце проживання впливає на поведінку дитини

      Найщасливіші країни світу

      • 1. Фінляндія;
      • 2. Данія;
      • 3. Швейцарія;
      • 4. Ісландія;
      • 5. Норвегія;
      • 6. Нідерланди;
      • 7. Швеція;
      • 8. Нова Зеландія;
      • 9. Австрія;
      • 10. Люксембург;
      • 43. Польща;
      • ...
      • 47. Румунія;
      • 53. Угорщина;
      • 70. Молдова;
      • ​75. Білорусь;
      • 121.Кенія;
      • 122. Намібія;
      • 123. Україна;
      • 124. Ліберія;
      • ​125. Палестина;
      • 151. Зімбабве;
      • 152. Південний Судан;
      • 153. Афганістан.

      Для визначення рейтингу найщасливіших країн світу аналітики беруть до уваги декілька показників: ВВП на душу населення, соціальна підтримка, очікувана тривалість життя, сприйняття корупції в країні тощо.

      Що відомо про індекс щастя?World Happiness Report проводить таке дослідження щорічно, починаючи з 2012. Дослідження здійснюються за підтримки Організації Об'єднаних Націй.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України дослідження Фінляндія
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