Україна не потрапила до сотні найщасливіших країн світу: рейтинг
Фінляндія очолила свіжий рейтинг найщасливіших країн світу. Україна піднялася у рейтингу на 10 позицій, але досі залишається останньою з європейських країн і 123 у загальному рейтингу.
Рейтинг найщасливіших країн світу у своїй доповіді публікує World Happiness Report.
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Найщасливіші країни світу
- 1. Фінляндія;
- 2. Данія;
- 3. Швейцарія;
- 4. Ісландія;
- 5. Норвегія;
- 6. Нідерланди;
- 7. Швеція;
- 8. Нова Зеландія;
- 9. Австрія;
- 10. Люксембург;
- …
- 43. Польща;
- ...
- 47. Румунія;
- …
- 53. Угорщина;
- …
- 70. Молдова;
- …
- 75. Білорусь;
- …
- 121.Кенія;
- 122. Намібія;
- 123. Україна;
- 124. Ліберія;
- 125. Палестина;
- …
- 151. Зімбабве;
- 152. Південний Судан;
- 153. Афганістан.
Для визначення рейтингу найщасливіших країн світу аналітики беруть до уваги декілька показників: ВВП на душу населення, соціальна підтримка, очікувана тривалість життя, сприйняття корупції в країні тощо.
Що відомо про індекс щастя?World Happiness Report проводить таке дослідження щорічно, починаючи з 2012. Дослідження здійснюються за підтримки Організації Об'єднаних Націй.
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