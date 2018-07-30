Украина не укладывается в план выполнения бюджета-2018

Государственный бюджет Украины за январь-июнь 2018 года выполнен с дефицитом на уровне 9,782 миллиарда гривен. При этом за первое полугодие 2017 года бюджет был сведен с профицитом в 29,032 миллиардов гривен.

Такие данные обнародовал НБУ. Читайте также: Скачки доллара и евро: почему не стоит паниковать из-за курса валют В 2018 году доходы госбюджета Украины по итогам первого полугодия составили 463,18 миллиарда гривен. В начале июля в Госказначействе сообщили, что отставание от плановых показателей по доходам бюджета в первом полугодии-2018 выросло до 3,1%. Если сравнивать с первым полугодием 2017 года, рост доходов бюджета составил 13,7%, отметили в ведомстве.