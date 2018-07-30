Украина не укладывается в план выполнения бюджета-2018
Государственный бюджет Украины за январь-июнь 2018 года выполнен с дефицитом на уровне 9,782 миллиарда гривен. При этом за первое полугодие 2017 года бюджет был сведен с профицитом в 29,032 миллиардов гривен.
Такие данные обнародовал НБУ.
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В 2018 году доходы госбюджета Украины по итогам первого полугодия составили 463,18 миллиарда гривен.
В начале июля в Госказначействе сообщили, что отставание от плановых показателей по доходам бюджета в первом полугодии-2018 выросло до 3,1%. Если сравнивать с первым полугодием 2017 года, рост доходов бюджета составил 13,7%, отметили в ведомстве.
Источник: 24 Канал
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