Україна не вкладається в план виконання бюджету-2018
Державний бюджет України за січень-червень 2018 року виконано з дефіцитом на рівні 9,782 мільярди гривень. При цьому за перше півріччя 2017 року бюджет був зведений з профіцитом в 29,032 мільярдів гривень.
Такі дані оприлюднив НБУ.
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У 2018 році доходи держбюджету України за підсумками першого півріччя становили 463,18 мільярди гривень.
На початку липня в Держказначействі повідомили, що відставання від планових показників за доходами бюджету в першому півріччі-2018 зросло до 3,1%. Якщо порівнювати з першим півріччям 2017 року, зростання доходів бюджету становило 13,7%, наголосили у відомстві.
Джерело: 24 Канал
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