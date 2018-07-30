Україна не вкладається в план виконання бюджету-2018

Державний бюджет України за січень-червень 2018 року виконано з дефіцитом на рівні 9,782 мільярди гривень. При цьому за перше півріччя 2017 року бюджет був зведений з профіцитом в 29,032 мільярдів гривень.

Такі дані оприлюднив НБУ. Читайте також: Стрибки долара і євро: чому не варто панікувати через курс валют У 2018 році доходи держбюджету України за підсумками першого півріччя становили 463,18 мільярди гривень. На початку липня в Держказначействі повідомили, що відставання від планових показників за доходами бюджету в першому півріччі-2018 зросло до 3,1%. Якщо порівнювати з першим півріччям 2017 року, зростання доходів бюджету становило 13,7%, наголосили у відомстві.