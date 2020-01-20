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      Украина откроет новое посольство: в какой стране

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      В Украине откроют посольство Албании / konkurent.in.ua

      В 2020 году планируют открыть посольство Украины в Албании. Сейчас дипломатические функции в этой стране выполняет посольство Украины в Греции.

      О намерении открыть новое дипломатическое представительство заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на пресс-конференции с премьер-министром Албании Эдди Рамой.

      Мы верим, что это будет не только успешный год взаимодействия в рамках ОБСЕ. Он также станет годом расцвета отношений Украины и Албании,
      – отметил Пристайко.

      По его словам, в 2020 году посольство Украины появится в Тиране (столица Албании – 24 канал). Обе страны долго над этим работали.

      "Мы надеемся, что этот шаг поможет нашим странам быть ближе друг к другу", – добавил министр иностранных дел.

      К слову, пока дипломатические функции в Албании возложены на посольство Украины в Греции.

      Премьер-министр и министр европейских и иностранных дел Республики Албания, а также новый председатель ОБСЕ Эди Рама находится с рабочей поездкой в ​​Киеве. 1 января Албания взяла председательство в ОБСЕ на 2020 год. Среди приоритетов страны на этой должности – решение кризиса в Украине.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Новости политики ОБСЕ Вадим Пристайко МИД Украины Албания Греция
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