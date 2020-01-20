Украина откроет новое посольство: в какой стране

В 2020 году планируют открыть посольство Украины в Албании. Сейчас дипломатические функции в этой стране выполняет посольство Украины в Греции.

О намерении открыть новое дипломатическое представительство заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на пресс-конференции с премьер-министром Албании Эдди Рамой.

Мы верим, что это будет не только успешный год взаимодействия в рамках ОБСЕ. Он также станет годом расцвета отношений Украины и Албании,

– отметил Пристайко.

По его словам, в 2020 году посольство Украины появится в Тиране (столица Албании – 24 канал). Обе страны долго над этим работали.

"Мы надеемся, что этот шаг поможет нашим странам быть ближе друг к другу", – добавил министр иностранных дел.

К слову, пока дипломатические функции в Албании возложены на посольство Украины в Греции.

Премьер-министр и министр европейских и иностранных дел Республики Албания, а также новый председатель ОБСЕ Эди Рама находится с рабочей поездкой в ​​Киеве. 1 января Албания взяла председательство в ОБСЕ на 2020 год. Среди приоритетов страны на этой должности – решение кризиса в Украине.