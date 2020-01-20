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      Україна відкриє нове посольство: в якій країні

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      В Україні відкриють посольство Албанії / konkurent.in.ua

      У 2020 році планують відкрити посольство України в Албанії. Наразі дипломатичні функції в цій країні виконує посольство України в Греції.

      Про намір відкрити нове дипломатичне представництво заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко на пресконференції з прем'єр-міністром Албанії Еді Рамою.

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      Ми віримо, що це буде не тільки успішний рік взаємодії в рамках ОБСЄ. Він також стане роком розквіту відносин України і Албанії,
      – зазначив Пристайко.

      За його словами, у 2020 році посольство України з’явиться в Тирані (столиця Албанії – 24 канал). Обидві країни довго над цим працювали.

      "Ми сподіваємося, що цей крок допоможе нашим країнам бути ближче одна до одної", – додав міністр закордонних справ.

      До слова, наразі дипломатичні функції в Албанії покладені на посольство України в Греції.

      Важливо! Міністр європейських та закордонних справ Республіки Албанія, а водночас і новий голова ОБСЄ, Еді Рама перебуває з робочою поїздкою в Києві. 1 січня Албанія перебрала головування в ОБСЄ на 2020 рік. Серед пріоритетів країни на цій посаді – вирішення кризи в Україні.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини політики ОБСЄ Вадим Пристайко МЗС України Албанія Греція
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