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      Албанія очолила ОБСЄ: серед пріоритетів – Україна

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      ОБСЄ з 1 січня очолює Албанія / m.ednist.info

      Головування в Організації з безпеки та співробітництва в Європі з 1 січня 2020 року перебрала на себе Албанія. Представники країни заявили, що питання України для них буде одним із пріоритетних.

      Врегулювання конфліктів та їх запобігання будуть найважливішим для країни під час головування, повідомив прем'єр-міністр Албанії та міністр з питань Європи та закордонних справ Еді Рама. Про це інформує сайт ОБСЄ.

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      За словами Рами, криза в Україні та навколо неї залишається найбільш актуальною проблемою безпеки в Європі.

      Зусилля щодо вирішення конфліктів будуть пріоритетними, оскільки неприпустимо, щоб затяжні конфлікти в нашому регіоні продовжували забирати життя,
      – заявив Рама.

      Албанія займе місце Словаччини, яка головувала у 2019 році.

      Що відомо про ОБСЄ?Функціонує з 1975 року, налічує 57 країн-учасниць.
      До основних напрямів діяльності організації належать питання, що стосуються безпеки, співробітництва у галузі економіки, науки, технологій та довкілля, а також в гуманітарній та інших сферах.
      Україна є учасницею ОБСЄ з 1992 року. Головувала в організації у 2013 році.

      З березня 2014 року в Україні діє Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ. Підставою для її роботи стало звернення України та ухвалення спільного рішення усіх країн-учасниць ОБСЄ.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини політики ОБСЄ Албанія
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