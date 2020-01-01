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      Албания возглавила ОБСЕ: среди приоритетов – Украина

      22 Читати новину українською
      ОБСЕ с 1 января возглавляет Албания / m.ednist.info

      Председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе с 1 января 2020 года взяла на себя Албания. Представители страны заявили, что вопрос Украины для них будет одним из приоритетных.

      Урегулирования конфликтов и их предотвращения будут важнейшим для страны во время председательства, сообщил премьер-министр Албании и министр по вопросам Европы и иностранных дел Эди Рама. Об этом информирует сайт ОБСЕ.

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      По словам Рамы, кризис в Украине и вокруг нее остается наиболее актуальной проблемой безопасности в Европе.

      Усилия по решению конфликтов будут приоритетными, поскольку недопустимо, чтобы затяжные конфликты в нашем регионе продолжали забирать жизни,
      – заявил Рама.

      Албания займет место Словакии, которая председательствовала в 2019 году.

      Что известно об ОБСЕ?
      Функционирует с 1975 года, насчитывает 57 стран-участниц.
      К основным направлениям деятельности организации относятся вопросы, касающиеся безопасности, сотрудничества в области экономики, науки, технологий и окружающей среды, а также в гуманитарной и других сферах.
      Украина является участницей ОБСЕ с 1992 года. Председательствовала в организации в 2013 году.

      С марта 2014 года в Украине действует Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ. Основанием для ее работы стало обращение Украины и принятие общего решения всех стран-участниц ОБСЕ.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости политики Албания ОБСЕ
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