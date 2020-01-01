Албания возглавила ОБСЕ: среди приоритетов – Украина

Председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе с 1 января 2020 года взяла на себя Албания. Представители страны заявили, что вопрос Украины для них будет одним из приоритетных.

Урегулирования конфликтов и их предотвращения будут важнейшим для страны во время председательства, сообщил премьер-министр Албании и министр по вопросам Европы и иностранных дел Эди Рама. Об этом информирует сайт ОБСЕ.

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По словам Рамы, кризис в Украине и вокруг нее остается наиболее актуальной проблемой безопасности в Европе.

Усилия по решению конфликтов будут приоритетными, поскольку недопустимо, чтобы затяжные конфликты в нашем регионе продолжали забирать жизни,

– заявил Рама.

Албания займет место Словакии, которая председательствовала в 2019 году.

Что известно об ОБСЕ?

Функционирует с 1975 года, насчитывает 57 стран-участниц.

К основным направлениям деятельности организации относятся вопросы, касающиеся безопасности, сотрудничества в области экономики, науки, технологий и окружающей среды, а также в гуманитарной и других сферах.

Украина является участницей ОБСЕ с 1992 года. Председательствовала в организации в 2013 году.

С марта 2014 года в Украине действует Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ. Основанием для ее работы стало обращение Украины и принятие общего решения всех стран-участниц ОБСЕ.