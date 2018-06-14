Украина откроет визовый центр в Эфиопии, – МИД

16 июля 2018 откроется визовый центр Украины в Эфиопии в городе Аддис-Абеба, который будет обеспечивать техническое сопровождение визовых досье для въезда в Украину иностранцев и лиц без гражданства.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины.

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Как сообщили в ведомстве, визовый центр будет принимать и передавать на рассмотрение Посольства Украины в Эфиопии ходатайство об оформлении виз для въезда в Украину иностранцев и лиц без гражданства от граждан следующих стран: Эфиопия, Республика Джибути, Республика Уганда, Бурунди, Малави, Республика Руанда , Южный Судан, Союз Коморских островов, Сейшельские Острова, Объединенная Республика Танзания, а также тех иностранцев, которые имеют разрешение на постоянное проживание в Эфиопии.

Заявители смогут подать документы для оформления украинских виз в удобном для них формате и, по желанию, получить ряд дополнительных услуг (изготовление фотографий, перевод и копирование документов, оформление полисов медицинского страхования, курьерские услуги и т.п.),

– отметили в пресс-службе.

Несмотря на это, визовым центром будет обеспечиваться только техническое сопровождение визовых досье и оказание содействия заявителям, решение об оформлении или отказе в оформлении виз будут приниматься, как и раньше, консулом Посольства Украины в Эфиопии.