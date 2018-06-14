Україна відкриє візовий центр в Ефіопії, – МЗС

16 липня 2018 року відкриється візовий центр України в Ефіопії у місті Аддис-Абеба, який забезпечуватиме технічний супровід візових досьє для в’їзду в Україну іноземців та осіб без громадянства.

Про це повідомила прес-служба МЗС України.

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Як повідомили у відомстві, візовий центр прийматиме та передаватиме на розгляд Посольства України в Ефіопії клопотання про оформлення віз для в’їзду в Україну іноземців та осіб без громадянства від громадян таких країн: Ефіопія, Республіка Джибуті, Республіка Уганда, Бурунді, Малаві, Республіка Руанда, Південний Судан, Союз Коморських островів, Сейшельські Острови, Об'єднана Республіка Танзанія, а також тих іноземців, які мають дозвіл на постійне проживання у Ефіопії.

Заявники зможуть подати документи для оформлення українських віз у зручному для них форматі та, за бажанням, отримати низку додаткових послуг (виготовлення фотокарток, переклад та копіювання документів, оформлення полісів медичного страхування, кур’єрські послуги тощо),

– зазначили у прес-службі.

Попри те, візовим центром забезпечуватиметься лише технічний супровід візових досьє та надання сприяння заявникам, рішення про оформлення чи відмову в оформленні віз прийматимуться, як і раніше, консулом Посольства України в Ефіопії.