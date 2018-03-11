Украина открыла свое первое дипломатическое представительство в Чили

В субботу, 10 марта, в Сантьяго-де-Чили открыли первое украинское дипломатическое представительство в Республике Чили.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"В г. Сантьяго-де-Чили состоялась торжественная церемония открытия отделения посольства Украины в Аргентинской Республике в Республике Чили — первого украинского дипломатического представительства в Чили", — отмечается в сообщении.

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Участниками церемонии открытия отделения стали представитель МИД Чили Марио Луис Сильва, заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица, посол Украины в Республике Чили (по совместительству) Юрий Дюдин, члены дипломатического корпуса, аккредитованного в Сантьяго, и многочисленные представители украинской общины Чили, которые специально приехали на это мероприятие не только из Сантьяго, но и из других городов страны.