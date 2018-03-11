Україна відкрила своє перше дипломатичне представництво в Чилі

В суботу, 10 березня, у Сантьяго-де-Чилі відкрили перше українське дипломатичне представництво в Республіці Чилі.

Про це повідомляє прес-служба МЗС України.

"У м. Сантьяго-де-Чилі відбулася урочиста церемонія відкриття відділення посольства України в Аргентинській Республіці в Республіці Чилі – першого українського дипломатичного представництва в Чилі", – зазначається в повідомленні.

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Учасниками церемонії відкриття відділення стали представник МЗС Чилі Маріо Луїс Сільва, заступник глави МЗС України Сергій Кислиця, посол України в Республіці Чилі (за сумісництвом) Юрій Дюдін, члени дипломатичного корпусу, акредитованого в Сантьяго, та чисельні представники української громади Чилі, які спеціально приїхали на цей захід не тільки з Сантьяго, а й з інших міст країни.