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      Украина отмечает 27-ю годовщину проведения референдума за независимость

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      Украина отмечает 27-ю годовщину проведения референдума за независимость
      Украина отмечает 27-ю годовщину проведения референдума за независимость / 24 канал

      В субботу, 1 декабря, в Украине отмечают 27-ю годовщину Всеукраинского референдума за независимость государства. Именно в этот день в 1991 году более 90% украинцев проголосовали за поддержку независимости.

      На референдуме волеизъявлением народа был подтвержден Акт провозглашения независимости Украины, принятый 24 августа 1991 года Верховной Радой, за который тогда проголосовали 346 народных депутатов.

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      Во всех 27 регионах страны избиратели поддержали Акт провозглашения независимости от 24 августа 1991 года. Меньше всего – в Крыму, но все равно это было больше половины голосов – 54,2%.

      В референдуме приняли участие 31 891 742 человека, а это 84,18% населения Украины. Из них 28 804 071 (90,32 %) проголосовали "За". Больше всего – на Тернопольщине (98,7%).

      В бюллетене референдума был текст Акта провозглашения независимости Украины и вопрос: "подтверждаете Ли вы его с двумя вариантами ответа: "Да или нет".

      референдум незалежність України бюлетень

      Бюллетень для голосования на Всеукраинском референдуме о независимости

      Одновременно со всеукраинским опросом проходили первые в истории независимой Украины выборы президента. Победу тогда одержал Леонид Кравчук, получив более 60% голосов.

      Леонід Кравчук

      Леонид Кравчук

      Референдум о независимости Украины: смотрите видео

       

      Теги: Новости Украины История Леонид Кравчук День Независимости
      Источник: 24 канал
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