Україна відзначає 27-у річницю проведення референдуму за незалежність

У суботу, 1 грудня, в Україні відзначають 27-у річницю Всеукраїнського референдуму за незалежність держави. Саме в цей день 1991 року понад 90% українців проголосували за підтримку незалежності.

На референдумі волевиявленням народу було підтверджено Акт проголошення незалежності України, ухвалений 24 серпня 1991 року Верховною Радою, за який тоді проголосували 346 народних депутатів.

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В усіх 27 регіонах країни виборці підтримали Акт проголошення незалежності від 24 серпня 1991 року. Найменше – в Криму, але все одно це було більше половини голосів – 54,2%.

У референдумі взяли участь 31 891 742 особи, а це 84,18% населення України. З них 28 804 071 особа (90,32 %) проголосувала "За". Найбільше – на Тернопільщині (98,7%).

У бюлетені референдуму був текст Акту проголошення незалежності України і питання: "Чи підтверджуєте ви його із двома варіантами відповіді: "Так або ні".



Бюлетень для голосування на Всеукраїнському референдумі щодо незалежності

Одночасно зі всеукраїнським опитуванням відбувались перші в історії незалежної України вибори президента. Перемогу тоді здобув Леонід Кравчук, отримавши понад 60% голосів.



Леонід Кравчук

Референдум про незалежність України: дивіться відео