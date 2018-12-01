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      Україна відзначає 27-у річницю проведення референдуму за незалежність

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      Україна відзначає 27-у річницю проведення референдуму за незалежність
      Україна відзначає 27-у річницю проведення референдуму за незалежність / 24 канал

      У суботу, 1 грудня, в Україні відзначають 27-у річницю Всеукраїнського референдуму за незалежність держави. Саме в цей день 1991 року понад 90% українців проголосували за підтримку незалежності.

      На референдумі волевиявленням народу було підтверджено Акт проголошення незалежності України, ухвалений 24 серпня 1991 року Верховною Радою, за який тоді проголосували 346 народних депутатів.

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      В усіх 27 регіонах країни виборці підтримали Акт проголошення незалежності від 24 серпня 1991 року. Найменше – в Криму, але все одно це було більше половини голосів – 54,2%.

      У референдумі взяли участь 31 891 742 особи, а це 84,18% населення України. З них 28 804 071 особа (90,32 %) проголосувала "За". Найбільше – на Тернопільщині (98,7%).

      У бюлетені референдуму був текст Акту проголошення незалежності України і питання: "Чи підтверджуєте ви його із двома варіантами відповіді: "Так або ні".

      референдум незалежність України бюлетень
      Бюлетень для голосування на Всеукраїнському референдумі щодо незалежності

      Одночасно зі всеукраїнським опитуванням відбувались перші в історії незалежної України вибори президента. Перемогу тоді здобув Леонід Кравчук, отримавши понад 60% голосів.

      Леонід Кравчук
      Леонід Кравчук

      Референдум про незалежність України: дивіться відео

       

      Теги: Новини України Історія День Незалежності Леонід Кравчук
      Джерело: 24 канал
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