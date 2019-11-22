Украина отменила бесплатные визы для эстонцев

Кабинет Министров отменил решение о предоставлении бесплатных долгосрочных виз для граждан Эстонии. Такое решение было принято в ответ на аналогичный шаг со стороны Эстонии в отношении украинцев.

Распоряжение об отмене визовых льгот для граждан Эстонии опубликовано на сайте Кабинета Министров Украины.

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Таким образом было отменено решение правительства Владимира Гройсмана 2018 года о бесплатных долгосрочных визах. В Эстонии аналогичные льготы для украинцев действовали еще с 2010 года, пока их не отменили с 1 ноября 2019 года.

Почему Эстония отменила льготы для украинцев?

Решение об отмене бесплатных долгосрочных виз для украинцев правительство Эстонии приняло в сентябре 2019 года. Вступило в силу оно с 1 ноября этого же года.

В эстонском правительстве такой шаг объяснили тем, что 90% украинцев, которые обращались за этой визой, просили ее для работы на территории Эстонии. Таким образом, по мнению государству, поддерживать льготное отношение к граждан Украины не оправдано.