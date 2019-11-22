13:25
22 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ОРАНЖЕВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА РОМАН ИВАНИСОВ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Бунт пенсионерок в РФ. Лукашенко лучше Моуринью
      Вєсті Кремля
      22:17, 21 ноября
      Вести.UA: зачем россиянам унитазы из украинских кораблей. Рабинович играет в Шерлока
      Вєсті.UA
      21:03, 21 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ОРАНЖЕВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА РОМАН ИВАНИСОВ

      Украина отменила бесплатные визы для эстонцев

      13 Читати новину українською
      Украина ответила на отмену льготных виз для украинцев / delo.ua

      Кабинет Министров отменил решение о предоставлении бесплатных долгосрочных виз для граждан Эстонии. Такое решение было принято в ответ на аналогичный шаг со стороны Эстонии в отношении украинцев.

      Распоряжение об отмене визовых льгот для граждан Эстонии опубликовано на сайте Кабинета Министров Украины.

      Интересно! Эстония обвинила Россию в аннексии своих территорий: в Кремле уже отреагировали

      Таким образом было отменено решение правительства Владимира Гройсмана 2018 года о бесплатных долгосрочных визах. В Эстонии аналогичные льготы для украинцев действовали еще с 2010 года, пока их не отменили с 1 ноября 2019 года.

      Почему Эстония отменила льготы для украинцев?

      Решение об отмене бесплатных долгосрочных виз для украинцев правительство Эстонии приняло в сентябре 2019 года. Вступило в силу оно с 1 ноября этого же года.

      В эстонском правительстве такой шаг объяснили тем, что 90% украинцев, которые обращались за этой визой, просили ее для работы на территории Эстонии. Таким образом, по мнению государству, поддерживать льготное отношение к граждан Украины не оправдано.

      Куда делись лидеры Оранжевой революции: от Майдана до сегодня
      сегодня
      3694
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Заробитчане Безвизовый режим Эстония Кабинет Министров Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Как новый премьер Молдовы на поклон к Путину ездил: роль Украины в переговорах
      сегодня , 12:00 Как новый премьер Молдовы на поклон к Путину ездил: роль Украины в переговорах
      Блог Медіа 1309
      Куда делись лидеры Оранжевой революции: от Майдана до сегодня
      сегодня , 09:37 Куда делись лидеры Оранжевой революции: от Майдана до сегодня
      Настя Сукач 3693
      Электрокамины в интерьере: как выглядят отели и рестораны с таким дизайном
      20 ноября , 13:00 Электрокамины в интерьере: как выглядят отели и рестораны с таким дизайном
      186
      Конкурентне українське вугілля: бути чи не бути
      сегодня , 08:40 Конкурентне українське вугілля: бути чи не бути
      Максим Єфімов 414
      Трибунал в Гааге: какие шансы наказать Россию за захват кораблей и моряков
      сегодня , 07:20 Трибунал в Гааге: какие шансы наказать Россию за захват кораблей и моряков
      Інна Жолобович 918
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук