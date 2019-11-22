Україна скасувала безкоштовні візи для естонців

Кабінет Міністрів скасував рішення про надання безкоштовних довготривалих віз для громадян Естонії. Таке рішення було ухвалене у відповідь на аналогічний крок з боку Естонії щодо українців.

Розпорядження про скасування візових пільг для громадян Естонії опублікований на сайті Кабінету Міністрів України.

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Таким чином було скасовано рішення уряду Володимира Гройсмана 2018 року про безкоштовні довготривалі візи. В Естонії аналогічні пільги для українців діяли ще з 2010 року, поки їх не було скасовано з 1 листопада 2019 року.

Чому Естонія скасувала пільги для українців?

Рішення про скасування безкоштовних довготривалих віз для українців уряд Естонії ухвалив у вересні 2019 року. Набув чинності він з 1 листопада цього ж року.

В естонському уряді такий крок пояснили тим, що 90% українців, які зверталися по цю візу, просили її для роботи на території Естонії. Таким чином, на думку державе, підтримувати пільгове ставлення до громадян України не виправдано.