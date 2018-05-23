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Украина отметила День героев – тех, кто в разные годы защищал нашу независимость

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Дата, которую на Западе нашей страны отмечают с 40-х годов, пришла и на остальную Украину. Память участников национально-освободительной борьбы там чествовали и в годы немецкой оккупации, и в советские времена. Тогда это было подпольно, сейчас – свободно.

В Ивано-Франковске к памятнику Евгению Коновальцу пришло много людей.

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Потому что именно 23 мая 80 лет назад основателя ОУН не стало. Его убили энкаведисты, ибо хоть был в эмиграции, однако не давал покоя советской власти. Она чувствовала, что он снова может подстрекать украинцев к борьбе за свободу.

Похоронен Коновалец в Роттердаме, в Голландии, где жил последние годы. А в день его убийства националисты, начиная с 1941 года, начали чтить всех, кто погиб за независимость Украины в разные времена. Тем более, что от рук агентов Кремля в мае, но несколькими годами ранее, погибли идеологи националистического движения Николай Михновский и Симон Петлюра. Михновского нашли повешенным в Киеве, там его и похоронили. А Петлюру – застрелили в Париже, где ныне покоится прах председателя Директории.

Выдающиеся фигуры должны быть похоронены в Украине. Шевченко перезахоронили, а почему другие, такие как Степан Бандера или Евгений Коновалец покоятся на чужбине?
– прокомментировал житель Ивано-Франковска Илларион Иваненко.

То, что выдающиеся украинцы похоронены за пределами Родины, много лет не дает покоя отечественным историкам. Потому что часто на чужбине за могилами некому ухаживать, а средств, которые Украина направляет на их содержание, недостаточно. Только на Ольшанском кладбище в Праге из-за отсутствия финансирования в аварийном состоянии около 40-ка захоронений известных украинцев.

Понемногу историки убедили власть. В 2015 году своим распоряжением Кабмин обязал созвать оргкомитет, который должен был начать работу над созданием Пантеона украинских героев, где должны были привезти из заграницы и похоронить останки выдающихся украинцев. Ведь Иван Мазепа покоится в Румынии, Павел Скоропадский – в Германии, Симон Петлюра и Нестор Махно – во Франции. Институт национальной памяти собрал информацию и представил предложения. И ни одного заседания оргкомитета за 2 года так и не было.

Сопредседателями этого оргкомитета является премьер-министр и глава Администрации Президента, которые до сих пор не созвали этот оргкомитет. На этом организационном комитете можно будет рассматривать, утверждать, отклонять или корректировать предложения института национальной памяти. Без этого пантеон не будет создан,
– сообщил главный специалист Украинского института национальной памяти Владислав Куценко.

Поэтому вопрос не в финансировании, а в политической воле, как сказал Владислав Куценко. В случае не определен ни перечень тех, кто должен покоиться на территории пантеона, ни процедуры возвращения земляков на Родину. Не обсуждали и место перезахоронения.

Историки предлагают построить пантеон в Киеве на месте Арки дружбы народов, которую возвели в честь так называемого воссоединения Украины и России. Это будет очень символично. Ведь чаще всего свою независимость украинцы выбарывали именно в борьбе с Россией, которая собственно и до сих пор продолжает на нее посягать.

Автор: Марина Молька
Теги: Новости Украины Новости культуры Потери История
Источник: 24 Канал
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