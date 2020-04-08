Украина отправила Италии самолет с гуманитарной помощью: фото, видео

Из Украины в Италию вылетел самолет с помощью итальянским медикам в борьбе с распространением коронавируса. Из аэропорта "Жуляны" в Рим отправили транспортный самолет Нацгвардии.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на своей фейсбук-странице. По его словам, на борту был груз с 5 тысячами литров дезинфицирующих жидкостей для потребности итальянских медиков.

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Он отметил, что Украина делает "этот жест дружбы и благодарности", поскольку итальянские врачи ежедневно борются за жизнь украинцев, находящихся в диаспоре.

Геращенко добавил, что поставки гуманитарной помощи организован по специальному Указу президента Владимира Зеленского.

Он также заверил, что в целом на сегодня спиртовая отрасль Украины "полностью покрывает потребности Украины в дезинфицирующих жидкостях на основе этилового спирта и может закрыть любые потребности Европы".

В Риме груз будет встречать глава МИД Италии Луиджи Ди Майо. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров.

Это второй раунд помощи Италии. Содержание спирта – 70%. Средство соответствует требованиям Всемирной организации здравоохранения. Мы не выделяли никаких дополнительных средств на закупку средства. Наши подразделения обеспечены средствами дезинфекции,

– сказал Гончаров.

Украина отправила в Италию самолет с помощью: смотрите видео