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      Украина отправила Италии самолет с гуманитарной помощью: фото, видео

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      Український літак з допомогою для Італії / facebook.com/anton.gerashchenko.7

      Из Украины в Италию вылетел самолет с помощью итальянским медикам в борьбе с распространением коронавируса. Из аэропорта "Жуляны" в Рим отправили транспортный самолет Нацгвардии.

      Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на своей фейсбук-странице. По его словам, на борту был груз с 5 тысячами литров дезинфицирующих жидкостей для потребности итальянских медиков.

      К теме Правительство Украины постановило передать Италии гуманитарную помощь

      Он отметил, что Украина делает "этот жест дружбы и благодарности", поскольку итальянские врачи ежедневно борются за жизнь украинцев, находящихся в диаспоре.

      Геращенко добавил, что поставки гуманитарной помощи организован по специальному Указу президента Владимира Зеленского.

      Он также заверил, что в целом на сегодня спиртовая отрасль Украины "полностью покрывает потребности Украины в дезинфицирующих жидкостях на основе этилового спирта и может закрыть любые потребности Европы".

      В Риме груз будет встречать глава МИД Италии Луиджи Ди Майо. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров.

      Это второй раунд помощи Италии. Содержание спирта – 70%. Средство соответствует требованиям Всемирной организации здравоохранения. Мы не выделяли никаких дополнительных средств на закупку средства. Наши подразделения обеспечены средствами дезинфекции,
      – сказал Гончаров.

      Украина отправила в Италию самолет с помощью: смотрите видео

      Украинский самолет с гумпомощью Италии / Фото с фейсбук-страницы Антона Геращенко

       

      Украинская помощь Италии в борьбе с коронавирусом: главное

       

      • 3 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Италии. Поэтому, бригада украинских медиков отправилась в Италию. Согласно указу, Украина обеспечит оплату и защиту врачам, а итальянская сторона – проживание и питание.
      • Поэтому 6 апреля самолет с 20 украинскими медиками-добровольцами прибыл в Италию для оказания помощи инфицированным Covid-19.
      • Министр внутренних дел Арсен Аваков ранее заявил, что сама Италия обратилась к Украине за гуманитарной помощью. В обращении говорилось о направлении туда медиков.
      • Большинство европейских стран уже отправили свои медицинские бригады в поддержку Италии. Владимир Зеленский тогда заявил, что Украина тоже примет эту просьбу о помощи.

       

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Министерство внутренних дел Новости Украины Новости политики
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