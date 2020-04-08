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      Україна відправила до Італії літак з гуманітарною допомогою: фото, відео

      - Читать новость на русском
      Український літак з допомогою для Італії / facebook.com/anton.gerashchenko.7

      З України до Італії вилетів літак з допомогою італійським медикам у боротьбі з поширенням коронавірусу. З аеропорту "Жуляни" в Рим відправили транспортний літак Нацгвардії.

      Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй фейсбук-сторінці. За його словами, на борту був вантаж з 5 тисячами літрів дезінфекційних рідин для потреба італійських медиків.

      До теми Уряд України постановив передати Італії гуманітарну допомогу

      Він наголосив, що Україна робить "цей жест дружби і вдячності", оскільки італійські лікарі щодня борються за життя українців, які перебувають в діаспорі.

      Геращенко додав, що постачання гуманітарної допомоги організовано за спеціальним Указом президента Володимира Зеленського.

      Він також запевнив, що в цілому на сьогодні спиртова галузь України "повністю покриває потреби України в дезінфікуючих рідинах на основі етилового спирту і може закрити будь-які потреби Європи".

      У Римі вантаж зустрічатиме глава МЗС Італії Луїджі Ді Майо. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров.

      Це другий раунд допомоги Італії. Вміст спирту – 70%. Засіб відповідає вимогам Всесвітньої організації охорони здоров'я. Ми не виділяли жодних додаткових коштів на закупівлю засобу. Наші підрозділи забезпечені засобами дезінфекції,
      – сказав Гончаров.

      Україна відправила до Італії літак з допомогою: дивіться відео

      Український літак із гумдопомогою Італії / Фото з фейсбук-сторінки Антона Геращенка

       

      Українська допомога Італії у боротьбі з коронавірусом: головне 

      • 3 квітня президент України Володимир Зеленський підписав указ про надання гуманітарної допомоги Італії. Відтак, бригада українських медиків вирушила до Італії. Згідно з указом, Україна забезпечить оплату і захист лікарям, а італійська сторона – проживання та харчування.
      • Відтак 6 квітня літак з 20 українськими медиками-добровольцями прибув до Італії для надання допомоги інфікованим Covid-19.
      • Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков раніше заявив, що сама Італія звернулася до України по гуманітарну допомогу. У зверненні мовилося про направлення туди медиків.
      • Більшість європейських країн уже відправили свої медичні бригади на підтримку Італії. Володимир Зеленський тоді заявив, що Україна теж пристане на це прохання про допомогу.

       

      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики Міністерство внутрішніх справ
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