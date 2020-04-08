Україна відправила до Італії літак з гуманітарною допомогою: фото, відео

З України до Італії вилетів літак з допомогою італійським медикам у боротьбі з поширенням коронавірусу. З аеропорту "Жуляни" в Рим відправили транспортний літак Нацгвардії.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй фейсбук-сторінці. За його словами, на борту був вантаж з 5 тисячами літрів дезінфекційних рідин для потреба італійських медиків.

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Він наголосив, що Україна робить "цей жест дружби і вдячності", оскільки італійські лікарі щодня борються за життя українців, які перебувають в діаспорі.

Геращенко додав, що постачання гуманітарної допомоги організовано за спеціальним Указом президента Володимира Зеленського.

Він також запевнив, що в цілому на сьогодні спиртова галузь України "повністю покриває потреби України в дезінфікуючих рідинах на основі етилового спирту і може закрити будь-які потреби Європи".

У Римі вантаж зустрічатиме глава МЗС Італії Луїджі Ді Майо. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров.

Це другий раунд допомоги Італії. Вміст спирту – 70%. Засіб відповідає вимогам Всесвітньої організації охорони здоров'я. Ми не виділяли жодних додаткових коштів на закупівлю засобу. Наші підрозділи забезпечені засобами дезінфекції,

– сказав Гончаров.

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