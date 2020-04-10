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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Украина ответила на распространение коронавируса рано и решительно, – посол ЕС

      - Читати новину українською
      Посол ЕС Маасикас о рекции Украины на пандемию / file.liga.net

      Из-за пандемии коронавируса страны мира ввели определенные ограничения, ввели карантин. В ЕС считают ответ правительства Украины на распространение COVID-19 ранней, четкой и решительной.

      Действия украинских властей, связанные с пандемией коронавируса в мире, прокомментировал глава Представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас, пишет "Интерфакс-Украина".

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      По его словам, если анализировать, на каком уровне правительства других стран приняли ограничительные меры, то становится понятно, что Украина делала быстро и уверенно.

      У меня нет компетенции предлагать что-то. Но из того, что я вижу – ответ был ранним, четким и решительным,
      – заявил Маасикас.

      В то же время посол ЕС отметил, что все страны, которые прибегли к усиленным мерам безопасности, имеют критические вызовы и критическое балансирование.

      Маасикас подчеркнул, что большая часть украинской экономики была закрыта. Посол отметил, что 6% украинских компаний уже на грани банкротства или уходят из бизнеса. Он одобряет действия правительства, которое делает все, чтобы помочь экономике.

      Посол также отметил работу МИД Украины по возвращению граждан стран ЕС и украинцев на родину во время пандемии.

      Коронавирус в Украине: главная

      • По состоянию на 10 апреля в Украине зафиксировали 2 тысячи 203 случая заражения коронавирусом. Умерли 69 человек, выздоровели – 61.
      • 12 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавирус. Он должен был продлиться до 3 апреля, но правительство продлило ограничения до 24 апреля.
      • 25 марта Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей Украине.
      • С 6 апреля карантинные мероприятия по всей Украине усилили.

      Нові карантинні обмеження
      Новые карантинные ограничения / Инфографика 24 канала

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости Украины Новости политики Евросоюз МИД Украины Кабинет Министров Украины
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