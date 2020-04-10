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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Україна відповіла на поширення коронавірусу рано і рішуче, – посол ЄС

      -
      Посол ЄС Маасікас про рекцію України на пандемію / file.liga.net

      Через пандемію коронавірусу країни світу ввели певні обмеження, запровадили карантин. В ЄС вважають відповідь уряду України на поширення COVID-19 ранньою, чіткою та рішучою.

      Дії української влади, пов’язані з пандемією коронавірусу у світі, прокоментував глава Представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас, пише "Інтерфакс-Україна".

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      За його словами, якщо аналізувати, на якому рівні уряди інших країн вжили обмежувальних заходів, то стає зрозуміло, що Україна чинила швидко та впевнено.

      У мене немає компетенції пропонувати щось. Але з того, що я бачу  відповідь була ранньою, чіткою та рішучою,
      – заявив Маасікас.

      Водночас посол ЄС зазначив, що всі країни, які вдалися до посилених заходів безпеки, мають критичні виклики та критичне балансування.

      Маасікас наголосив, що велика частина української економіки була закрита. Посол зазначив, що 6% українських компаній вже на межі банкрутства або йдуть з бізнесу. Він схвалює діє уряду, який робить все, аби допомогти економіці.

      Посол також відзначив роботу МЗС України щодо повернення громадян країн ЄС і українців на Батьківщину під час пандемії.

      Коронавірус в Україні: основне

      • Станом на 10 квітня в Україні зафіксували 2 тисячі 203 випадки зараження коронавірусом. Померли 69 людей, одужали – 61.
      • 12 березня Україна ввела карантин, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але уряд продовжив обмеження до 24 квітня.
      • 25 березня Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію по всій Україні.
      • З 6 квітня карантинні заходи по всій Україні посилили.

      Нові карантинні обмеження
      Нові карантинні обмеження / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: МЗС України Кабінет Міністрів України Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Євросоюз Новини України Новини політики
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