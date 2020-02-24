Украина планирует упростить процедуру автоперевозок с Венгрией: что изменится
Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий во время встречи с госсекретарем по вопросам транспорта Венгрии Ласло Мошоци обсудили дальнейшее развитие автосообщения между странами. В частности говорили о либерализации, то есть смягчении государственного контроля над автомобильными перевозками между Украиной и Венгрией.
Сейчас страны работают над улучшением приграничной транспортной инфраструктуры, сообщили в Министерстве инфраструктуры.
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В частности речь идет о строительстве объездной автомобильной дороги:
- в городе Берегово и селе Астей до пункта пропуска "Лужанка";
- мостового перехода на международном-автомобильном пункте пропуска "Захонь – Чоп".
Город Берегово на карте:
Криклий подчеркнул важность развития украинского-венгерского транспортного диалога.
Развитие сотрудничества между Украиной и Венгрией имеет положительную динамику. Украинской стороной разработан проект Протокола о внесении изменений в действующее двустороннее соглашение о международном автомобильном сообщении. Им предусматривается либерализация (смягчение государственного контроля, – 24 канал) двусторонних и транзитных грузовых перевозок и нерегулярных пассажирских перевозок,
– сказал Криклий.
Что такое двусторонние и транзитные перевозки?
Двусторонние перевозки – это перевозки, выполняющиеся транспортом, зарегистрированным на территории одной из сторон договора, то есть или Украины, или Венгрии. Транзитные перевозки – это проезд или перевозка грузов из одной страны в другую через промежуточную страну.
В то же время министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий отметил, что надо отвечать требованиям времени – делать транспортные коридоры цифровыми, а это значит, что бумажные разрешения на перевозку должны быть заменены удобными электронными сервисами.
Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий и госсекретарь по вопросам транспорта Венгрии Ласло Мошоци / Фото: Мининфраструктуры
"Украина и Венгрия являются важными участниками "Инициативы трех морей". И развитие транспортного сообщения между нашими странами будет способствовать реализации трансграничных стратегических проектов по международной логистике по осям Восток – Запад и Север – Юг", – подчеркнул Криклий.
"Инициатива трех морей": главное
- Это международная экономическая и инфраструктурная инициатива. Она объединяет 12 стран Евросоюза, которые расположены вблизи Балтийского, Черного и Адриатического морей.
- Первый саммит состоялся в Дубровнике в 2016 году, но Украина не ответила на приглашение, а значит не стала одной из стран-основательниц. Также мы потеряли возможность присоединиться в дальнейшем, потому что государства-участники первого саммита решили, что участниками смогут только члены Европейского союза.
- В ноябре 2019 года, во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Эстонию он заявил, что Украина заинтересована в присоединении к ИТМ и намерен обсудить этот вопрос с эстонскими партнерами.