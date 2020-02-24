Украина планирует упростить процедуру автоперевозок с Венгрией: что изменится

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий во время встречи с госсекретарем по вопросам транспорта Венгрии Ласло Мошоци обсудили дальнейшее развитие автосообщения между странами. В частности говорили о либерализации, то есть смягчении государственного контроля над автомобильными перевозками между Украиной и Венгрией.

Сейчас страны работают над улучшением приграничной транспортной инфраструктуры, сообщили в Министерстве инфраструктуры.

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В частности речь идет о строительстве объездной автомобильной дороги:

в городе Берегово и селе Астей до пункта пропуска "Лужанка";

мостового перехода на международном-автомобильном пункте пропуска "Захонь – Чоп".

Город Берегово на карте:

Криклий подчеркнул важность развития украинского-венгерского транспортного диалога.

Развитие сотрудничества между Украиной и Венгрией имеет положительную динамику. Украинской стороной разработан проект Протокола о внесении изменений в действующее двустороннее соглашение о международном автомобильном сообщении. Им предусматривается либерализация (смягчение государственного контроля, – 24 канал) двусторонних и транзитных грузовых перевозок и нерегулярных пассажирских перевозок,

– сказал Криклий.

Что такое двусторонние и транзитные перевозки?

Двусторонние перевозки – это перевозки, выполняющиеся транспортом, зарегистрированным на территории одной из сторон договора, то есть или Украины, или Венгрии. Транзитные перевозки – это проезд или перевозка грузов из одной страны в другую через промежуточную страну.

В то же время министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий отметил, что надо отвечать требованиям времени – делать транспортные коридоры цифровыми, а это значит, что бумажные разрешения на перевозку должны быть заменены удобными электронными сервисами.

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий и госсекретарь по вопросам транспорта Венгрии Ласло Мошоци / Фото: Мининфраструктуры

"Украина и Венгрия являются важными участниками "Инициативы трех морей". И развитие транспортного сообщения между нашими странами будет способствовать реализации трансграничных стратегических проектов по международной логистике по осям Восток – Запад и Север – Юг", – подчеркнул Криклий.

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