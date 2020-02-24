Україна планує спростити процедуру автоперевезень з Угорщиною: що зміниться

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій під час зустрічі з держсекретарем з питань транспорту Угорщини Ласло Мошоці обговорили подальший розвиток автосполучення між країнами. Зокрема говорили про лібералізацію, тобто пом'якшення державного контролю на автомобільні перевезення між Україною та Угорщиною.

Наразі країни працюють над покращенням прикордонної транспортної інфраструктури, повідомили у Міністерстві інфраструктури.

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Зокрема йдеться про будівництво об'їзної автомобільної дороги:

у місті Берегово та селі Астей до пункту пропуску "Лужанка";

мостового переходу на міжнародному-автомобільному пункті пропуску "Захонь – Чоп".

Місто Берегово на карті:

Криклій наголосив на важливості розвитку українсько-угорського транспортного діалогу.

Розвиток співробітництва між Україною та Угорщиною має позитивну динаміку. Українською стороною розроблено проєкт Протоколу про внесення змін до чинної двосторонньої угоди про міжнародне автомобільне сполучення. Ним передбачається лібералізація (пом'якшення державного контролю, –24 канал) двосторонніх та транзитних вантажних перевезень та нерегулярних пасажирських перевезень,

– сказав Криклій.

Що таке двосторонні та транзитні перевезення?Двосторонні перевезення – це перевезення, що виконує транспорт, який зареєстрований на території однієї зі сторін договору, тобто або України, або Угорщини. Транзитні перевезення – це проїзд або перевезення вантажів з однієї країни в іншу через проміжну країну.

Водночас міністр інфраструктури України Владислав Криклій зазначив, що треба відповідати вимогам часу — робити транспортні коридори цифровими, а це означає, що паперові дозволи на перевезення мають бути замінені зручними електронними сервісами.



Міністр інфраструктури України Владислав Криклій та держсекретар з питань транспорту Угорщини Ласло Мошоці / Фото: Мінінфраструктури

Україна та Угорщина є важливими учасниками "Ініціативи трьох морів". І розвиток транспортного сполучення між нашими країнами сприятиме реалізації транскордонних стратегічних проєктів із міжнародної логістики за осями Схід – Захід та Північ – Південь", – підкреслив Криклій.

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