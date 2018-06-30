Украина покинула десятку самых опасных стран мира

В 2018 году Украина заняла 152 место среди 163 стран мира, покинув десятку самых опасных стран в мире.

Об этом говорится на сайте организации Institute for Economics and Peace, передает Апостроф.

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Рейтинг составлен на основе 23 качественных показателей из авторитетных источников.

Украина заняла 152 место среди 163 стран мира, поднявшись на 2 позиции. Таким образом, Украина стала самой опасной страной Европы, за исключением страны-агрессора России, которая заняла 154 место.

Украина заняла 152 место, поднявшись на 2 позиции

Для составления рейтинга учитываются уровень социальной безопасности, масштабы внутренних и международных конфликтов, степень милитаризации общества, уровень криминальности, количество терактов, импорт и экспорт оружия, коррумпированность и так далее.

Как отмечают авторы рейтинга, в 2018 году глобальный уровень мира ухудшился на 0,27%, что стало четвертым годом ухудшения. В частности, в 2018 году 92 страны показали ухудшение показателей мира, 71 страна - улучшение.