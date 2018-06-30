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Україна покинула десятку найнебезпечніших країн світу

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Україна покинула десятку найнебезпечніших країн світу
Україна покинула десятку найнебезпечніших країн світу / visionofhumanity.org

У 2018 році Україна зайняла 152 місце серед 163 країн світу, покинувши десятку найнебезпечніших країн у світі.

Про це йдеться на сайті організації Institute for Economics and Peace, передає Апостроф.

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Рейтинг складений на основі 23 якісних показників з авторитетних джерел.

Україна зайняла 152 місце серед 163 країн світу, піднявшись на 2 позиції. Таким чином, Україна стала найнебезпечнішою країною Європи, за винятком країни-агресора Росії, яка зайняла 154 місце.


Україна зайняла 152 місце, піднявшись на 2 позиції

Для складання рейтингу враховуються рівень соціальної безпеки, масштаби внутрішніх і міжнародних конфліктів, ступінь мілітаризації суспільства, рівень кримінальності, кількість терактів, імпорт та експорт зброї, корумпованість і так далі.

Як зазначають автори рейтингу, в 2018 році глобальний рівень світу погіршився на 0,27%, що стало четвертим роком погіршення. Зокрема, в 2018 році 92 країни показали погіршення показників світу, 71 країна - поліпшення.

Теги: Новини України Зброя Рейтинги Новини Росії Корупція Війна на Донбасі СБУ Операція Об'єднаних сил
Джерело: 24 Канал
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