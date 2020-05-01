Украина получила более 14 миллионов долларов помощи от США: куда ушли деньги
С начала пандемии коронавируса Соединенные Штаты выделили Украине 14,5 миллиона долларов в виде медицинской и гуманитарной помощи.
Эти средства помогут смягчить вторичные последствия пандемии. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента США.
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Гуманитарная помощь из США: куда ушли деньги
- 12,1 миллиона долларов поступили в Украину в виде медицинской помощи и гуманитарной помощи IDA, что улучшит возможности местных учреждений здравоохранения в оказании помощи больным и борьбе с последующим распространением COVID-19;
- 2,4 миллиона долларов Украина получила в виде гуманитарной помощи MRA для поддержки уязвимых групп населения во время пандемии.
За последние 20 лет Соединенные Штаты, как указано, инвестировали почти 5 миллиардов долларов в помощь Украине, в том числе примерно 362 миллиона долларов на здравоохранение.
Ранее в рамках программы FinancEast Европейский союз предоставил предпринимателям с Донбасса 123,5 миллиона гривен субсидий и компенсаций.
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