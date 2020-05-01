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      НОВИНИ ЧЕРКАС КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
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      НОВИНИ ЧЕРКАС КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020

      Україна отримала понад 14 мільйонів доларів допомоги від США: куди пішли гроші

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      Гуманітарна допомога зі США
      Гуманітарна допомога зі США / Getty Images

      Від початку пандемії коронавірусу Сполучені Штати виділили Україні 14,5 мільйона доларів у вигляді медичної та гуманітарної допомоги.

      Ці кошти допоможуть пом'якшити вторинні наслідки пандемії. Про це повідомила пресслужба Держдепартаменту США.

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      Гуманітарна допомога зі США: куди пішли гроші

      • 12,1 мільйона доларів надійшли в Україну у вигляді медичної допомоги та гуманітарної допомоги IDA, що поліпшить можливості місцевих установ охорони здоров'я в наданні допомоги хворим і боротьбі з подальшим поширенням COVID-19;
      • 2,4 мільйона доларів Україна отримала у вигляді гуманітарної допомоги MRA для підтримки вразливих груп населення під час пандемії.

      За останні 20 років Сполучені Штати, як зазначено, інвестували майже 5 мільярдів доларів на допомогу Україні, зокрема приблизно 362 мільйонів доларів на охорону здоров'я.

      Раніше у межах програми FinancEast Європейський союз надав підприємцям з Донбасу 123,5 мільйона гривень субсидій та компенсацій.

      Автор: Альона Захарова
      Теги: Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Новини США Долар Гроші Новини України
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