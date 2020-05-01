Україна отримала понад 14 мільйонів доларів допомоги від США: куди пішли гроші

Від початку пандемії коронавірусу Сполучені Штати виділили Україні 14,5 мільйона доларів у вигляді медичної та гуманітарної допомоги.

Ці кошти допоможуть пом'якшити вторинні наслідки пандемії. Про це повідомила пресслужба Держдепартаменту США.

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Гуманітарна допомога зі США: куди пішли гроші

12,1 мільйона доларів надійшли в Україну у вигляді медичної допомоги та гуманітарної допомоги IDA, що поліпшить можливості місцевих установ охорони здоров'я в наданні допомоги хворим і боротьбі з подальшим поширенням COVID-19;

надійшли в Україну у вигляді медичної допомоги та гуманітарної допомоги IDA, що поліпшить можливості місцевих установ охорони здоров'я в наданні допомоги хворим і боротьбі з подальшим поширенням COVID-19; 2,4 мільйона доларів Україна отримала у вигляді гуманітарної допомоги MRA для підтримки вразливих груп населення під час пандемії.

За останні 20 років Сполучені Штати, як зазначено, інвестували майже 5 мільярдів доларів на допомогу Україні, зокрема приблизно 362 мільйонів доларів на охорону здоров'я.

Раніше у межах програми FinancEast Європейський союз надав підприємцям з Донбасу 123,5 мільйона гривень субсидій та компенсацій.