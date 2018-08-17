Украина получила от США станции контрбатарейной борьбы

В пятницу, 17 августа, Соединенные Штаты Америки передали Украине две американские контрбатарейные радары AN/TPQ-36.

Об этом сообщает телеканал UATV.

Читайте также: Украинские военные испытали крылатую ракету для обороны Азовского побережья

Отмечается, что официально радиолокационные станции передала Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Мари Йованович главнокомандующему ВСУ Виктору Муженко.

Кроме передачи самих радиолокационных станций в пакет помощи от США входит обучение персонала и технические вопросы, общая стоимость этого пакета помощи около 15 миллионов долларов.

В описании к подвижной радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 отмечается, что она сама определяет расположение позиций вражеской артиллерии, ракетных установок и минометов. Также станция одновременно обрабатывает ведения огня из нескольких мест до 10 различных видов оружия, при максимальной дальности в 24 километров. Также радиолокационная станция определяет, откуда ведется обстрел, с первого же выстрела.

По словам главнокомандующего ВСУ Виктора Муженко, Украина стала первой страной в мире, которой США разрешили самостоятельно заниматься техническим обслуживанием радаров.

Для того, чтобы ремонтировать и обслуживать такие станции в Украине уже создана воинская часть.

Начиная с 2014 года США уже передали 30 таких станций.