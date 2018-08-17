Україна отримала від США станції контрбатарейної боротьби

У п'ятницю, 17 серпня, Сполучені Штати Америки передали Україні два американські контрбатарейні радари AN/TPQ-36.

Про це повідомляє телеканал UATV.

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Зазначається, що офіційно радіолокаційні станції передала Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Марі Йованович головокомандувачеві ЗСУ Віктору Муженку.

Окрім передачі самих радіолокаційних станцій до пакету допомоги від США входить навчання персоналу та технічні питання, загальна вартість цього пакету допомоги близько 15 мільйонів доларів.

У описі до рухомої радіолокаційної станції контрбатарейної боротьби AN/TPQ-36 зазначається, що вона сама визначає розташування позицій ворожої артилерії, ракетних установок та мінометів. Також станція одночасно обробляє ведення вогню з декількох місць до 10 різних видів зброї, за максимальної дальності у 24 кілометрів. Також радіолокаційна станція визначає, звідки ведеться обстріл, із першого ж пострілу.

За словами головокомандувача ЗСУ Віктора Муженка, Україна стала першою країною в світі, якій США дозволили самостійно займатися технічним обслуговуванням радарів.

Для того, щоб ремонтувати та обслуговувати такі станції в Україні вже створено військову частину.

Починаючи з 2014 року США вже передали 30 таких станцій.