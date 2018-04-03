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Украина попала в список самых опасных стран мира для туристов

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Украина попала в топ-20 самых опасных стран мира для туристов по итогам 2017 года.

Ежегодный рейтинг опубликовал Всемирный экономический форум (ВЭФ), сообщает The Independent.

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Самой опасной страной для туристов аналитики назвали Конго. На 19-м месте – Таиланд. Далее следуют Ямайка, Южная Африка, Гватемала, Чад, Бангладеш, Мали, Ливан, Филиппины.

Замыкает десятку "опасных" стран Украина.

Также в этот список попали Гондурас, Кения, Египет, Венесуэла, Нигерия, Пакистан, Сальвадор, Йемен и Колумбия.

Для того, чтобы сформировать этот рейтинг, ВЭФ "измеряет степень, в которой страна подвергает туристов и предприятия рискам для безопасности, которые главным образом связаны с серьезным ущербом для людей (насилие и терроризм)". Мелких преступлений этот рейтинг не учитывает.

Теги: рейтинги Путешествия
Источник: 24 Канал
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