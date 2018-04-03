Україна потрапила до списку найнебезпечніших країн світу для туристів

Україна потрапила в топ-20 найнебезпечніших країн світу для туристів за підсумками 2017 року.

Щорічний рейтинг опублікував Всесвітній економічний форум(ВЕФ), інформує The Independent.

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Найнебезпечнішою країною для туристів аналітики назвали Конго. На 19-му місці – Таїланд. Далі йдуть Ямайка, Південна Африка, Гватемала, Чад, Бангладеш, Малі, Ліван, Філіппіни.

Замикає десятку "небезпечних" країн Україна.

Також до цього списку потрапили Гондурас, Кенія, Єгипет, Венесуела, Нігерія, Пакистан, Сальвадор, Ємен і Колумбія.

Для того, щоб сформувати цей рейтинг, ВЕФ "вимірює ступінь, в якій країна піддає туристів і підприємства ризику для безпеки, що головним чином пов'язані з серйозною шкодою для людей (насильство і тероризм)". Дрібних злочинів цей рейтинг не враховує.