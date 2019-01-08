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      Украина приходит в себя от рождественских снегопадов: синоптики предупреждают о новой непогоде

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      Зима на Рождество изрядно разошлась – страну засыпало снегом. Невероятные снегопады взяли в ледяной плен автомобилистов и прохожих, а также добавили работы спасателям и коммунальщикам. Сотни автомобилей застряли в сугробах, а дорожные службы работают в усиленном режиме. Синоптики – предостерегают: в ближайшие дни снег выпадет еще больше.

      Заблокированы дороги, транспорт в снежных ловушках и сугробах, местами достигающих метра высотой – так сейчас выглядит Запорожье. За минувшие сутки спасатели освободили из сугробов более сотни автомобилей.

      Читайте также: Что делать, чтобы не попасть в снежную ловушку в горах: советы и предостережения от ГСЧС

      Чистить дороги вывели тяжелую технику, даже дорожно-прокладчик на базе танка. Он пробивает путь от райцентра Приморск, который оказался просто отрезанным от цивилизации. А вот трассы государственного значения Одесса – Мелитополь – Новоазовск и Васильевка – Бердянск за ночь расчистили и восстановили движение.

      Заместитель начальника Госслужбы спасателей в Запорожье Александр Семенко сообщил, что из снежных заносов спасатели достали 126 автомобилей, а также оказали помощь 231 человеку. А синоптики пугают уже новой непогодой - за два дня на Запорожье надвинется новый циклон с еще более мощными осадками. Его стоит ждать в ночь с 9 на 10 января.

      Автобусы и грузовики освобождали из снежных сугробов и на Донетчине. Непростой была ситуация на автодорогах Днепропетровщины - там из сугробов освободили 85 автомобилей. Сейчас междугородние дороги свободны, везде работает техника. Чистят проезд для автомобилей и в самом Днепре.

      Рятувальни допомагають автівкам вибратися з крижаної пастки
      Спасатели помогают машинам выбраться из ледяной ловушки

      Замело даже курортный Геническ, что на Херсонщине. За минувшие сутки в этом районе спасатели вытащили из снега два десятка автомобилей. Движение на местных трассах также было затруднено.

      Кроме того, освободили из снежного плена и Полтавщину - сейчас тамошние трассы свободны, ни пробок, ни сугробов нет. Синоптики прогнозируют морозы – местами до минус 16. Поэтому спасатели обустроили в окрестных городках сотни пунктов обогрева.

      Теги: Новости Украины Погода ГСЧС Непогода в Украине
      Источник: 24 канал
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