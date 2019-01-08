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      Україна оговтується від Різдвяних снігопадів: синоптики попереджають про нову негоду

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      Зима на Різдво неабияк розійшлася – країну засипало снігом. Неймовірні снігопади взяли в крижаний полон автомобілістів і перехожих, а також додали роботи рятувальникам та комунальникам. Сотні автівок застрягали в заметах, а дорожні служби працюють у посиленому режимі. А синоптики – застерігають: найближчими днями сніжитиме ще більше.

      Заблоковані дороги, транспорт у снігових пастках та замети, що подекуди сягають метра заввишки – так наразі виглядає Запоріжжя. За минулу добу рятувальники звільнили з кучугур понад сотню автівок. 

      Читайте також: Що робити, аби не потрапити у снігову пастку в горах: поради та застереження від ДСНС

      Чистити дороги вивели важку техніку, навіть шляхо-прокладач на базі танка. Він пробиває шлях від райцентру Приморськ, який виявився просто відрізаним від цивілізації. А от траси державного значення Одеса – Мелітополь – Новоазовськ та Василівка – Бердянськ за ніч розчистили та відновили рух.

      Заступник начальника Держслужби рятувальників у Запоріжжі Олександр Семенко повідомив, що зі снігових заметів рятувальники вилучили 126 автомобілів, а також надали допомогу 231 людині. А синоптики лякають вже новою негодою – за два дні на Запоріжжя насунеться новий циклон з ще більш потужними опадами. Його варто чекати в ніч з 9 на 10 січня. 

      Автобуси та вантажівки визволяли зі снігових кучугурів і на Донеччині. Непростою була ситуація на автошляхах Дніпропетровщини - там із заметів вивільнили 85 автівок. Зараз міжміські дороги вільні, скрізь працює техніка. Чистять проїзд для автівок і в самому Дніпрі.

      Рятувальни допомагають автівкам вибратися з крижаної пастки
      Рятувальники допомагають автівкам вибратися з крижаної пастки

      Замело навіть курортний Генічеськ, що на Херсонщині. За минулу добу в цьому районі рятувальники витягли зі снігу зо два десятки автівок. Рух на місцевих трасах також був ускладненим.

      Крім того, звільнили зі снігового полону і Полтавщину – наразі тамтешні траси вільні, ані заторів, ані заметів немає. Синоптики прогнозують морози – подекуди й до мінус 16. Тож рятувальники облаштували в навколишніх містечках сотні пунктів обігріву.

      Теги: Новини України Погода Негода в Україні ДСНС
      Джерело: 24 канал
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