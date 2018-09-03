Украина примет участие в международных военных учениях в Грузии

В Грузии стартовали международные военные учения с участием Украины. Они называются "Ловкий дух".

Такие учения проводят на территории военной базы Сенаки на западе страны.

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Кроме украинцев, на учения прибыли более двухсот военных из США, Греции, Турции, Латвии, Эстонии, Чехии, Болгарии и Румынии. Учения продлятся в течение десяти дней.

"Ловкий дух-2018" организовывают совместно с европейским командованием корпуса морской пехоты США. Цель учений – повысить готовность военных к совместным операциям НАТО в регионе.

Добавим, что накануне о масштабных военных учениях под названием "Восток-2018" объявили и в России. Они начнутся уже через неделю. В маневрах примут участие около 300 тысяч военных.