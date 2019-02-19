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      Украина продала акции компании, принадлежавшей "Газпрому"

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      Украина продала акции компании, принадлежавшей "Газпрому"
      Украина продала акции компании, принадлежавшей "Газпрому" / Getty Images

      Венчурный фонд "Голдмен" приобрел 40,2% акций компании "Газтранзит". Эти акции ранее принадлежали российской компании "Газпром".

      Согласно данным торгов на фондовой бирже ПФТС, принудительно выставленные на продажу акции "Газтранзита" в конце января 2019 года были проданы за 41,025 миллиона гривен, сообщает "Интерфакс-Украина". Это на 2% выше их стартовой цены.

      Читайте также: "Нафтогаз" ответил на условия России по транзиту газа через Украину

      Конечным бенефициарным владельцем компании "Голдмен" указан Андрей Нестеренко. А управляющим партнером фонда является ООО "Группа компаний "Инвестиционные партнеры" народного депутата Украины Андрея Журжия.

      Ранее Украина принудительно продала долю в 40% в ОАО "Институт "ЮжНИИГипрогаз" (Донецк), принадлежавшей "Газпрому".

      Почему Украина продала акции компании, принадлежавшиие "Газпрому"?
      В 2018 году Стокгольмский арбитраж обязал российский "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Из-за этого "Газпром" заявил о разрыве контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа.

      Долг "Газпрома" перед "Нафтогазом" состоит из двух частей: по решению Стокгольмского арбитража – 2,56 миллиарда долларов и более 6 миллиардов долларов относительно антимонопольных претензий по решениям украинских судов.

      Относительно украинских активов "Газпрома", то компания владеет такими на 100 миллионов гривен. Но до сих пор компания не оплатила Украине ни копейки. Однако украинский Минюст уже взыскал с "Газпрома" часть долгов.

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      Теги: Новости Украины Новости России Новости политики Газ Газпром Газовый конфликт Украина – Россия
      Источник: 24 Канал
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